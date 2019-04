Marius Oprescu (PSD Olt): Am ales campania din uşă în uşă; Manda are susţinerea organizaţiei

Senatorul Claudiu Manda, candidat PSD la alegerile europarlamentare, are susţinerea PSD Olt, a declarat preşedintele executiv al filialei, Marius Oprescu, care a precizat, referitor la neparticiparea social-democraţilor din Olt la mitingul de la Craiova, că organizaţia a ales ca modalitate de campanie discuţiile directe cu militanţii şi campania "din uşă în uşă".

Oprescu şi-a reafirmat susţinerea pentru alegerile europarlamentare pentru senatorul Claudiu Manda."La nivel naţional s-a stabilit să ne lase să decidem fiecare organizaţie dacă facem miting sau nu. Noi, PSD Olt, am hotărât să nu facem miting şi să mergem să discutăm cu militanţii noştri, pe colegii. am ales campania din uşă în uşă. De asemenea, s-a propagat ideea că nu îl susţinem pe Claudiu Manda. Faptul că am hotărât să facem altfel campanie şi nu participăm la miting nu înseamnă că nu îl susţinem pe Claudiu Manda. Claudiu Manda are susţinerea organizaţiei Olt şi a mea personală. Am stabilit că e candidatul Olteniei şi îl susţinem!", a declarat vineri, pentru AGERPRES , Marius Oprescu.Un miting PSD va avea loc vineri, în centrul Craiovei, unde sunt aşteptaţi să vină membri, simpatizanţi, votanţi sau militanţi ai partidului.