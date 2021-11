Marius Ostaficiuc: Noul Guvern a primit votul de încredere al Parlamentului ! PSD și-a asumat rolul acordat de români pentru a scoate țara din criză

Deputatul PSD Marius Ostaficiuc salută votul dat azi de Parlamentul României cu privire la noul guvern instalat la Palatul Victoria. El consideră, într-un comunicat remis redacției, că votul dat pentru Guvernul condus de generalul (r) Nicolae Ciucă este un vot pentru stabilitate și un guvern care trebuie de urgență să vină cu soluții la crizele prin care traversează la acest moment țara:

”România are de astăzi un nou Guvern cu puteri depline. Guvernul PSD-PNL- UDMR a primit azi votul de învestitură în Parlamentul României, un vot de încredere care arată că țara are nevoie de stabilitate, de investiții, de limitarea răspândirii pandemiei Covid-19, dar si de respectarea drepturilor și libertăților românilor. Această alianță ce va ajunge la Palatul Victoria are nevoie de liniște pentru a duce la îndeplinire proiectele propuse în programul de guvernare. De altfel, PSD și-a asumat un program ferm de guvernare, un program prin care se va trece la creșterea salariului minim de la 1 ianuarie 2022, mărirea punctului de pensie, precum și creșterea indemnizației sociale. În calcul vor fi luate și alte măsuri legate de bunăstarea populației, măsuri de la care social democrații nu vor da înapoi. Sunt măsuri clare, pe care acest Guvern trebuie să le pună în aplicare înca de la bun început.

PSD trebuie să repare ceea ce a stricat guvernarea de dreapta în ultimii ani, PSD trebuie să refacă măsurile de bunăstare distruse de fosta guvernare, tocmai pentru ca românii să poată să simtă că trăiesc mai bine. PSD este partenerul cel mai bun pentru a duce la îndeplinire aceste măsuri, PSD are cea mai bună echipă pentru a guverna, lucruri care s-au văzut în ultima perioadă. Românii au încredere în social democrație, românii au încredere în faptul că PSD este cea mai bună soluție pentru a ridica nivelul de trai a populației. Cât timp a fost la guvernare, PSD a demonstrat că a luptat pentru români, pentru a le oferi un trai mai bun. A venit din nou vremea ca situația să se schimbe și țara să revină pe creștere economică. Aceasta este ținta pe care trebuie să o atingă acest guvern, Executiv pe care l-am învestit cu toată încrederea. Toate aceste detalii trebuie să devină un deziderat pentru Guvernul nou ce va ajunge la Palatul Victoria.”, susține deputatul Marius Ostaficiuc, președintele organizației municipale a PSD Iași.