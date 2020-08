Marius Pieleanu anunță că Gabriela Firea are câteva procente în fața lui Nicușor Dan: 'Este o luptă în 3 foarte puternică'

Marius Pieleanu, sociologul care conduce institutul de sondare Avangarde, a făcut, miercuri seara, la Antena 3, câteva pronosticuri despre ce s-ar putea întâmpla la alegerile locale din 27 septembrie în București, pentru poziția de primar general.

Astfel, Pieleanu consideră că Gabriela Firea are prima șansă, dar lupta este foarte strânsă.

”PSD are peste 40%, prin Gabriela Firea. Nicușor Dan, susținut de Alianța USR - PLUS și PNL are aporoape 36%, iar Traian Băsescu se învârte între 15 și 18%. E o luptă în trei foarte puternică. Băsescu are șansa a treia. Are cel mai bun joc. Știe să facă campanie și va rupe în continuare.”, a spus Marius Pieleanu.

