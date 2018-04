Marius Şumudică: Avea dreptate Gigi Becali, jocul FCSB scârţâie. CFR e o echipă ternă

Antrenorul formaţiei Kayserispor, Marius Şumudică, îi dă dreptate finanţatorului FCSB, Gigi Becali, care s-a arătat nemulţumit de jocul echipei antrenate de Nicolae Dică. Despre CFR Cluj, Şumudică a spus că este "o echipă ternă", care găseşte greu soluţii ofensive.

"Am văzut meciul FCSB cu Iaşi şi avea dreptate Gigi Becali, adică jocul scârţâie. Nu vreau să-l scot foarte mult în evidenţă pe Budescu, dar dacă în momentul de faţă îl scoţi pe Budescu din primii 11, cred au probleme majore cei de la FCSB, aşa văd. Tot jocul este canalizat în jurul lui Budescu şi se vede de la mare distanţă acest lucru. CFR Cluj mi se pare o echipă ternă, o echipă pragmatică, care încearcă să marcheze un gol şi să se închidă foarte bine. Primesc foarte greu gol, dar găsesc foarte greu soluţii ofensive. Mai departe nu vreau să vorbesc, fiindcă nu este frumos faţă de colegii mei de acolo", a declarat Şumudică, la Digi Sport, potrivit News.ro.

Marius Şumudică a precizat că va semna, miercuri, într-o conferinţă de presă, un nou contract cu Kayserispor, care va fi valabil până în vara anului 2021.

"A fost acest eşec cu Fenerbahce. Mă aşteptam să pierd, pentru că Fenerbahce îşi juca ultima şansă la titlu. Am jucat fără şapte jucători, am jucat cu al treilea portar, un copil de 18 ani. E usturător, ruşinos pentru mine, nu am pierdut acasă în cariera mea decât o dată cu 5-2, ne-a bătut Târgu Mureş când eram la Astra. Am avut o surpriză în urma discuţiei pe care am avut-o ieri cu başkanul clubului, mi-au propus să semnez un nou contract pe doi ani, ceea ce se va întâmpla azi. Îmi voi prelungi contractul, mai aveam un an, deci din vară încă trei ani. N-am muncit nicăieri cum am muncit aici. Nici nu mi-am luat casă, eu stau la hotel. Tot timpul eram pregătit, ferească Dumnezeu, ştiam mentalitatea turcilor, anul trecut schimbaseră patru antrenori, au terminat cu al cincilea, eram pregătit oricând să plec", a afirmat Şumudică.

Kayserispor, echipă la care joacă Silviu Lung jr. şi Cristian Săpunaru, ocupă locul 7, cu 41 de puncte, după 27 de etape. Fără victorie în ultimele trei meciuri, Kayserispor se află la 16 puncte de liderul Galatasaray şi la 10 de Fenerbahce, ocupanta locului 4, care asigură participarea în Liga Europa.

Şumudică este antrenourl formaţiei turce din vara trecută.