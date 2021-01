Marius Şumudică: Dacă mâine mi-ar veni o ofertă de 3-5 milioane de euro, aş refuza-o imediat. Nu am venit pentru şase luni

Tehnicianul Marius Şumudică a declarat, marţi, la prezentarea sa oficială la Caykur Rizespor, că nu a venit la gruparea turcă pentru o perioadă scurtă şi că dacă ar primi o ofertă avantajoasă din pupnct de vedere financiar ar refuza-o.

“Nu vreau să spun nimic despre Gaziantep, pozitiv sau negativ. Le urez celor de acolo succes în viitor. În ultimii opt ani, am lucrat cel puţin câte un an la fiecare club cu care am colaborat. În România, Arabia sau Turcia, unde am lucrat, am fost clasat între primii trei antrenori. Nu am venit la Rize pentru şase luni. Dacă mâine mi-ar veni o ofertă de 3-5 milioane de euro, aş refuza-o imediat. Am venit la Rize ca să îmi respect contractul de un an şi jumătate. Am un plan pe termen mediu, care sper să se transforme în unul pe termen lung. Pentru că dacă ambele părţi sunt mulţumite îl putem mări. Promit că nu voi vrea să plec de aici atât timp cât preşedintele este mulţumit de mine. Am fost primit foarte bine. Aici obţinusem cu Gaziantep o victorie cu 2-1, cunosc oraşul. Se formase o mare presiune, iar mie mi-a plăcut acest lucru. Pentru că la meciuri am o doză de nebunie. Aveam nevoie de oameni în spate care să aibă acea nebunie. Cred că voi găsi acest lucru aici. Vom avea prestaţii bune prin această nebunie cumulată”, a spus Şumudică, potrivit presei din Turcia.

Marius Şumudică a semnat, luni, un contract cu Rizespor valabil până la finalul sezonului 2021/2022. Anterior, el a pregătit echipa Gaziantep FK.