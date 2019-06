Marius Şumudică: 'Mâine dimineaţă semnăm şi va fi apoiconferinţa de presă de prezentare'

Tehnicianul Marius Şumudică a declarat, miercuri seară, că s-a înţeles în toate privinţele cu conducătorii clubului Gazişehir Gaziantep şi joi va semna un contract pe doi ani. El a precizat că în acest moment nu se pune problema aducerii unor jucători din România, dar a menţiinat că dacă ar putea să-l ia pe Junior Morais, l-ar lua, potrivit news.ro.

“N-am semnat, urmează. Mâine dimineaţă cred că o să semnez. Poţi să spui vreodată că e totul ok? Ne-am înţeles… Sunt singurul străin din prima ligă, sunt 17 turci. Un club cu aspiraţii, un patron care îşi doreşte foarte mult. A rămas să redacteze contractele pentru mine şi staful meu şi mâine dimineaţă să semnăm şi să fie conferinţa de presă de prezentare. Contractul, pe doi ani. Am fost primit foarte bine. Mâine la ora 11.00 mă aşteaptă să definitivăm totul, să semnăm”, a spus Şumudică la Digi Sport.

El a menţionat că în primul sezon obiectivul stabilit este menţinerea în eşalonul principal, însă el şi-a propus o loc între primele zece clasate. “Obiectivul a fost să nu avem probleme cu retrogradarea în primul an. Sunt foarte mulţi jucători pe care îi am pe listă. Sper să fiu inspirat şi împreună cu jucătoirii să facem o figură frumoasă pentru că este una din puternicele ligi din Europa. Ceea ce am văzut astăzi la Gaziantep ca facilităţi, teren de pregătire, cantonament, este incrediubil. Nu vreau să discut despre juctorii din România, au apărut fel de fel de speculaţii. În momentul de faţă nu se pune problema. Am vorbit cu Gigi Becali, l-am întrebat de Junior, am înţeles că vor să renunţe la el, eu încerc să-mi ajut jucătorii care m-au ajutat. În momentul de faţă, dacă aş putea să-l iau pe Junior l-aş lua. Aveam nevoie de Turcia. Iubesc această ţară, se mănâncă aici fotbal pe pâine. Te simţi antrenor”, a mai declarat Şumudică.

Marius Şumudică a mai antrenat în Turcia echipa Kayserispor.

Gazişehir Gaziantep a încheiat pe locul cinci sezonul regulat al ligii secunde din Turcia şi apoi a câştigat turneul de play-off pentru promovare, la care au participat echipele de pe poziţiile 3-6.