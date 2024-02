Marius Ţic - Ne bucurăm că vom fi la JO, dar e trist că vom fi singura echipă românească

Căpitanul echipei naţionale de polo a României, portarul Marius Ţic, a declarat, duminică, la revenirea în ţară de la Campionatul Mondial de la Doha, că se bucură pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris şi că este în acelaşi trist că sportul românesc nu va mai fi reprezentat şi de o altă selecţionată la întrecerea supremă, potrivit Agerpres.

"Grupa de la Jocurile Olimpice este într-adevăr una de foc, dar fiind 12 echipe nu ai cum fugi de aceşti adversari. Trebuie să ne bucurăm că suntem acolo, indiferent de rezultatele care vor veni. Ca să creştem trebuie să jucăm şi să demonstrăm cu cei mai buni adversari că merităm să fim acolo. Ne bucurăm că vom fi la Jocurile Olimpice, dar cumva este destul de trist că suntem singura echipă românească de acolo. Cred că sportul românesc are foarte multe talente, dar cred că nu avem o mentalitate potrivită în această direcţie. Trebuie să fim mult mai încrezători în forţele noastre şi să nu ne lăsăm atât de intimidaţi şi impresionaţi de forţele sportului mondial", a declarat Ţic.

Portarul naţionalei României spune că reuşita calificării la Jocurile Olimpice reprezintă cel mai frumos moment al carierei jucătorilor antrenaţi de Bogdan Rath.

"Este de departe cel mai frumos moment al carierei noastre. Am spus acelaşi lucru şi când ne-am întors de la Europene când am reuşit să ne calificăm la acest Campionat Mondial. Ne bucurăm din suflet că vom reprezenta România la cea mai înaltă competiţie a lumii, sperăm să avem o evoluţie cel puţin la fel de bună şi acolo, să punem probleme din ce în ce mai mari echipelor de top. Avem o echipă foarte tânără şi cred că avem tot viitorul în faţă. Până la urmă a fost vorba şi de noroc, într-adevăr, dar foarte important pentru noi a fost momentul după meciul cu Muntenegru, că nu am renunţat la a spera. Ştiam cumva că avem o şansă de a ne califica, chiar dacă nu era atât de mare, dacă trecem de China. Am reuşit să strângem rândurile, să ne montăm în aşa fel încât să câştigăm acea partidă. Chiar dacă scorul final a fost strâns, eu zic că ne-am făcut treaba cu brio şi mai departe ne-a ajutat şi norocul", a adăugat Ţic.

Tudor Fulea spune că "tricolorii" şi-au făcut norocul cu mâna lor, prin prestaţia de la Campionatul Mondial, şi că la aflarea veştii că vor participa la JO 2024 câţiva jucători au plâns de bucurie.

"Norocul l-am făcut cu mâna noastră. Noi am primit informaţia la final, când au venit doi delegaţi de la World Aquatics şi ne-au spus că prin prisma rezultatelor pe care noi le-am avut, le-a plăcut foarte mult ce am prestat acolo cu toate echipele, şi ei consideră că noi merităm să participăm la Jocurile Olimpice. Am început să tremurăm, câţiva dintre noi au lăcrimat puţin. Nu e nicio problemă, bărbaţii pot plânge mai ales când au sentimente de sportivi", a afirmat Fulea.

El consideră că România face parte dintr-o grupă cu adversari foarte puternici la Jocurile Olimpice, dar speră că poate realiza o surpriză.

"Este o grupă foarte grea, într-adevăr, dar la fel de grea a fost şi asta de la Mondiale, cu Italia şi cu Ungaria. Şi eu consider că ne-am descurcat foarte bine. Categoric putem învinge Muntenegru, chiar dacă suntem cotaţi mult mai slab decât ei, consider că putem face o surpriză foarte frumoasă acolo cu ei", a mai spus Fulea.

Naţionala masculină de polo pe apă a României, care s-a clasat pe locul 10 la Campionatul Mondial de la Doha, s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris, după ce formaţia Africii de Sud a decis să nu participe la competiţie.

Astfel, echipa naţională de polo a României a fost prima echipă eligibilă la calificare după cele 4 locuri oferite prin regulament şi revine la Jocurile Olimpice după 12 ani, după Londra 2012.

Polo este singurul joc de echipă care s-a calificat la Jocurile Olimpice Paris 2024 pentru Team Romania.

Tricolorii şi-au aflat şi adversarele din turneul olimpic, urmând să evolueze în Grupa A, alături de Croaţia, Italia, Grecia, Statele Unite ale Americii şi Muntenegru.