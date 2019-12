Marius Tucă Show. Nicu Alifantis: Când m-am mutat în Piața Romană nr. 9, am dat foc casei

“Piața Romană nr. 9” nu este numai titlul celebrului albumul lansat în noiembrie 1988 de Nicu Alifantis, ci și adresa la care a locuit, aproape 20 de ani, într-o garsonieră la etajul 8. Artistul a povestit, la "Marius Tucă Show", că nici nu apucase să termine amenajarea că garsoniera a luat foc.

”Când m-am mutat în Piața Romană, numărul 9, primul lucru pe care l-am făcut, am dat foc casei, nu știai asta? Da, deci îmi luasem mobilă, renumita mobilă Bonanza, dacă ai auzit... Și era împachetate tot, aveam doar canapeaua de la... că erau două fotolii și o canapeluță care se deschidea și am... erau vopsele, zugrăvisem proaspăt, nu aranjasem, nu făcusem încă curățenie, mai aveam ceva de vopsit pe la tocurile de la uși și am plecat la repetiție la teatru (...) am făcut treaba, am mai stat cu niște colegi după aia cred că la ... Palace, era Hotelul Palace jos. Și am plecat acasă, am ajuns în Romană, văd agitație pe jos așa la scară și văd că apă pe jos, ok. Dau să iau liftul, bineînțeles că nu mergea, că de cele mai multe ori nu mergea liftul, eu stăteam la opt. Bun și am luat-o pe trepte și cu cât înaintam, urcam, cu atât venea un miros de ars, apă din ce în ce mai multă și ajung la mine la etaj la opt, trebuia să faci așa cotul și ajung în fața ușii mele, văd mare sigiliu, miliția, pompierii”, a povestit artistul.

Motivul pentru care îl “călcaseră” și miliția și pompierii era un incendiu izbucnit din cauza unui scurt la cablul televizorului.

„Ce s-a întâmplat, firul de la televizor care era trecut prin spatele canapelei (...) alb- negru, ăla mic...Sport, foarte bun, a avut o bubă, o ceva sau a venit o cocoloașă de curent și a aprins ăla, materialul, era un material sintetic. Norocul a fost că nu a izbucnit flacăra, a ars mocnit, dar un fum și un miros ceva groaznic, deci tocmai terminasem de zugrăvit, de aranjat cât de cât, eram fericit...”, a mărturisit Nicu Alifantis.

Incendiul nu a fost singura problemă a artistului, ci și vecinii care i-au reproșat că s-a mutat acolo ca să le dea foc. “După care au apărut vecinii, de aia te-ai mutat, domnule, aici ca să ne dai foc la bloc? Sigur că eram cunoscut, că tocmai de aia... după aia au început alte meciuri”, a mai spus artistul.

În ciuda acestui incident, Nicu Alifantis are amintiri frumoase din garsoniera de la Romană, în care a locuit aproape 20 de ani și care a devenit subiectul unei piese de album , Piața Romană nr.9, lansat în noiembrie 1988.

“ E destul de mică camera mea/ Dar încap toți prietenii mei în ea/ Stau în picioare, se așează pe jos/În rest sunt cuminți și vorbesc frumos/ Așa că vino sus dacă plouă, Piața Romană nr.9”, sunt versurile din această piesă care redau atmosfera din garsoniera artistului.

Din gașca lui Nicu Alifantis făceau parte colegi de teatru, nume sonore ale scenei românești.

“Eram așa, era Dinu Manolache, Dumnezeu să îl ierte, cu Geo Visu, cu Florin Călinescu... Da, mai era Nicolae. E, Ștefan Iordache era altă ligă. Cam asta eram gașca, mai venea, după ce a apărut în Teatru Mic, s-a adăugat Cristi Mortu, Dumnezeu să îl odihnească și pe el, eram o gașcă foarte mișto. Dinu Săraru era, director da, un om căruia îi port o amintire foarte frumoasă și o recunoștință deosebită pentru că acolo am făcut foarte multe lucruri, m-a obligat să fac foarte multe lucruri”, își amintește artistul.

De când s-a mutat, în 1997, Nicu Alifantis spune că nu a mai trecut prin garsoniera în care a compus și a imprimat piesele de pe albumul Piața Romană nr.9.

“Nu, nu am mai fost, am zis că o să mă duc o dată de curiozitate, pentru că ... amintiri superbe, na! Nu numai că le-am compus acolo (n.r. piesele), dar le-am și imprimat acolo (...) eu aveam un home-studio. Pe primul l-am avut pe care l-am luat de la Adrian Enescu, Dumnezeu să îl odihnească! (...) Un prieten extraordinar și un om de la care am învățat enorm de multe lucruri și am cumpărat, era un Tascam de patru canale, cu ăla am făcut muzica de la Mitică Popescu, Piața Romană, numărul 9, doar vocile mergeam să le trag că nu aveam un microfon foarte bun pentru voce și nu aveam nici antifonare", a mai spus artistul.