Marius Șumudică îi urează baftă antrenorului Mircea Rednic pentru că 'are un meci foarte greu'

Marius Şumudică (47 de ani), actualul antrenor al celor de la Al-Shabab, pare să fi pus ”armele jos” în schimbul de replici cu Mircea Rednic, actualul antrenor al celor de la Dinamo, informează Mediafax.

Fostul campion al României cu Astra Giurgiu i-a urat public mult succes prietenului său în disputa cu Gaz Metan Mediaş, din Ştefan cel Mare.

Acesta a mai punctat că nu este deranjat de faptul că Rednic l-a numit în mai multe rânduri ”ŞumiBet”: "Nu sunt deranjat de cum mă numeşte Rednic prin conferinţe. Îi doresc baftă diseară, că are un meci foarte greu. Şi eu am meci astăzi. Sunt convins că şi el îmi doreşte baftă", a declarat Marius Şumudică la Pro X.

Rednic i-a oferit un răspuns lui Şumudică la conferinţa de presă, după ce acesta a spus că fosta sa echipă, Al-Faisaly, câştigă de trei meciuri după plecarea ”Puriului”: "ŞumiBet (n.r. Şumudică) nu ştiu ce are... Chiar sunt lucruri pe care nu le înţeleg. Situaţia lui acum e că a avut şansă, că a câştigat trei meciuri spre final, iar eu am pierdut două meciuri în prelungiri. Iar legat de ce fac eu cu banii mei, fac ce vreau...

Şi nu o fac de acum. Am oferit mereu atenţii celor cu care am lucrat, de când m-am apucat de antrenorat. Şi cu portarul am împărţit. Unii investesc în imobiliare, alţii la pariuri sau cazinouri... Eu vreau să investesc în fotbal", a spus Mircea Rednic la conferinţa de presă.

În ultimele trei partide din campionatul Arabiei Saudite, Al-Faisaly a obţinut două victorii şi un rezultat de egalitate, ocupând locul nouă după primele nouă etape.