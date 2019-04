Marius Vintilă, PNL: Bugetul Sectorului 5 a fost făcut și prezentat aprobării în bătaie de joc

Liberalii critică dur Bugetul Primăriei Sectorului 5. Prin vocea prim-vicepreședintelui PNL, Marius Vintilă, ei susțin că totul a fost încă o dovadă de neprofesionalism și nepăsare din partea executivului primăriei:

”Așa arată bugetul Sectorului 5 supus aprobării. Câteva pagini, cu liniuță, fără explicații sau documente justificative.

1. Bugetul sectorului 5 a fost prezentat in bătaie de joc consilierilor locali spre aprobare de către primarul Florea. Tot bugetul este un document de 6 pagini scris cu liniuța de la capăt. O dovada clară de nepăsare și neprofesionalism. Nu exista nici o explicație, nici o sursa sau destinație a banilor, doar capitole generale și sume aferente.

2. Bugetul nu are o fundamentare corespunzătoare, nici din partea executivului primăriei, nici din partea instituțiilor subordonate. Nu exista anexe complete sau minime explicații nici in privința veniturilor nici in ceea ce privește cheltuielile.

3. Bugetul nu respecta nici o norma metodologică privind fundamentarea sau prezentarea acestuia.

4. Bugetul supus aprobării nu respecta legea pentru ca nu are un capitol dedicat investițiilor și nu indica nici o sursa de finanțare.

5. Ne-am obișnuit ca primarul zero sa nu facă nici o investiție in sectorul 5, dar acum conform bugetului prezentat nici măcar nu își propune acest lucru. Dincolo de neputința dovedita, lipsa capitolului dedicat investițiilor este și o încălecarea gravă a legii.

6. Bugetul nu are anexat, iarăși conform legii, nici un plan al achizițiilor publice (PAP)

7. In acest moment nici un consilier local, cu atât mai puțin un cetățean al sectorului 5, nu își poate exprima un punct de vedere asupra bugetului, pentru ca nu poate vedea cu adevărat nici o destinație clară a vreunui ban.

8. Din putinele informații prezentate, doua lucruri sar in evidenta:

a. Aproape jumătate din veniturile la buget, adică 412,427 milioane lei sunt provenite din amenzi, penalități și confiscări. Nu putem sa ne imaginam de unde poate veni o astfel de suma. Vorbim iarăși de un buget fantezist și sume imaginare, a căror unic scop pare a fi acela ca primarul Zero sa iasă pe Facebook sa spună ca are cele mai mari venituri din istorie.

b. Centrul cultural Stefan Iordache are un buget de 35 milioane lei, adică 8 milioane de euro. Este cel mai mare buget al unei astfel de instituții din București. Dacă la aceasta mai adăugăm și cele 94 milioane de la secțiunea cultura, recreere, religie, vedem care sunt cu adevărat preocupările primarului Florea. Circ și bâlciuri in detrimentul investițiilor și proiectelor durabile.

9. Nu am crezut vreodată ca lucrurile pot fi mai rele decât in perioada primarului Vanghelie, astăzi colaborator de marca al edilului Florea. Timp de 15 ani primarul Vanghelie prezenta bugetul pentru prima oară in ședința de consiliu in care urma sa fie aprobat. Se pare ca ne-am înșelat. Se poate și mai rău. Am ajuns astăzi sa avem un primar care nu e in stare sa propună un proiect de buget nici măcar in timpul ședinței.

Colegii din Consiliul Local au votat împotriva bugetului și au făcut o solicitare de clarificări după ședința consiliului local. Așteptăm răspunsul.”, se spune în comunicatul remis redacției.