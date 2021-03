Mark Noble şi-a prelungit cu un an contractul cu West Ham United

Căpitanul echipei engleze de fotbal West Ham United, Mark Noble, a semnat o prelungire de un an a contractului său şi a precizat, într-o scrisoare deschisă către fani, că sezonul 2021/2022 va fi al 18-lea şi ultimul în tricoul ''ciocănarilor'', transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Noble, 33 ani, un mijlocaş care a disputat peste 500 de meciuri în toate competiţiile, ocupă locul şapte în clasamentul all-time al jucătorilor cu cele mai multe jocuri pentru WHU.

Cu 60 de goluri marcate în carieră, Noble a disputat 13 meciuri în acest sezon, apariţiile lui fiind limitate de antrenorul David Moyes într-o campanie în care West Ham ocupă locul cinci cu 48 puncte în Premier League.

''Am vrut să scriu personal această scrisoare pentru a vă spune că sunt încântat că am acceptat oportunitatea de a-mi prelungi contractul cu clubul, până în vara anului 2022. De asemenea, am decis, după o analiză, că sezonul 2021/2022 va fi al 18-lea şi ultimul ca jucător al lui West Ham'', se arată în mesajul postat de Noble pe site-ul clubului englez.

Noble a debutat în prima echipă a lui West Ham în 2004, iar din 2015 a fost desemnat căpitan. El a jucat întreaga carieră la West Ham, cu excepţia anului 2006, în care a evoluat ca jucător împrumutat la Hull City şi Ipswich Town.