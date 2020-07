Premierul olandez Mark Rutte a sugerat luni Spaniei să caute o soluţie în interior pentru criza economică provocată de pandemia de COVID-19, el avertizând, înaintea unei întâlniri cu omologul său spaniol Pedro Sanchez, că nu va fi uşor să se ajungă la un acord în cadrul UE privind fondul de redresare propus de Comisia Europeană, relatează agenţia EFE potrivit Agerpres.

''Va trebui să găsiţi o soluţie'' în interiorul Spaniei, nu în cadrul Uniunii Europene, cum se încearcă acum, a spus Rutte în faţa presei la Haga, înainte să intre la discuţiile cu Sanchez.Premierul olandez a mai semnalat că ''nu are nicio grabă'' cu privire la stabilirea condiţiilor de acces la fondul european de redresare la summitul liderilor europeni ce se va desfăşura vineri şi sâmbătă.Conform propunerii Comisiei Europene, din acest fond de 750 de miliarde de euro statele UE, cu precădere cele mai afectate de pandemie, ar urma să acceseze 500 de miliarde sub formă de subvenţii şi 250 de miliarde sub formă de credite. Banii ar urma să fie atraşi de Comisia Europeană de pe pieţele financiare şi rambursaţi pe termen lung prin instituirea de noi taxe la nivelul UE, mai ales taxe de mediu, cum ar fi o taxă asupra plasticului nereciclabil.Dar un grup de patru state austere (Austria, Olanda, Danemarca şi Suedia) cer ca fondul propus să ofere în special credite şi mai puţine subvenţii.Mai mult, pentru ''fiecare euro'' împrumutat statelor beneficiare, mai ales Italia şi Spania, la nivel naţional trebuie să fie implementate reforme, a indicat premierul Rutte, o exigenţă la care el a susţinut că nu este dispus să renunţe, întrucât, aşa cum a semnalat într-o declaraţie dată vineri, ''s-au mai făcut şi înainte promisiuni de reforme'' din partea ţărilor din Sud, care în opinia sa nu au fost niciodată duse până la capăt. Pentru Olanda ''este important să se concretizeze reforme economice'' pentru a putea vorbi despre fondul de redresare, a concluzionat şeful guvernului olandez.