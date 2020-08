Marș al mașinilor eco, organizat în Capitală

Tesla, Zoe, Ford, Suzuki, Nissan, Opel sunt câteva dintre mărcile de maşini electrice şi hibrid care vor participa sâmbătă, 29 august, la a 3-a ediţie a "Marşului maşinilor eco", potrivit Agerpres.

Evenimentul va începe în parcarea Bibliotecii Naţionale şi este adaptat la măsurile de protecţie şi distanţare fizică, impuse de pandemia COVID-19, conform unui comunicat al organizatorilor.

"Marşul Maşinilor Eco, aflat la a treia ediţie, a devenit deja un eveniment de tradiţie în industria ecomobilităţii, poate cel mai important instrument de promovare a mijloacelor de transport nepoluante. Chiar dacă, în această perioadă, industria auto din întreaga lume are de suferit din cauza pandemiei globale, transportul alternativ traversează, cel puţin în România, cea mai bună perioadă a sa. Pentru prima dată în istoria Programului Rabla Plus, întregul buget destinat persoanelor fizice pentru achiziţia maşinilor electrice a fost epuizat. Asta arată că apetitul românilor către maşini moderne şi cu emisii scăzute, sau chiar zero, este în creştere. Trebuie să continuăm pe acest drum şi să stimulăm achiziţia de maşini ecologice, dacă ne dorim cu adevărat să respirăm aer curat în marile oraşe. Şi pentru asta, am decis să suplimentăm bugetul programului Rabla Plus, pentru a îi sprijini pe toţi românii care îşi doresc un vehicul prietenos cu mediul. Sunt convins că Marşul Maşinilor Eco va fi un catalizator important pentru succesul acestui program", a declarat ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe.

Citește și: Cozmin Gușă – jocul și mizele reale ale moțiunii: PNL și PSD vor forma, după alegeri, un Guvern de criză

"Marşul maşinilor eco" este organizat de Jumptosmart.ro, în parteneriat cu Public Affairs Solutions, Asociaţia Română de Relaţii Publice RRP şi European Mentoring and Coaching Council (EMCC). Evenimentul se bucură de parteneriatul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerului Culturii şi Bibliotecii Naţionale a României. De asemenea, este susţinut de ACAROM şi Asociaţia pentru Electromobilitate.

Potrivit sursei citate, evenimentul este un prilej pentru oficiali să prezinte programele pe care le au în derulare în privinţa trecerii la un transport eco, pentru un mediu curat, dar şi programele viitoare. De asemenea, companiilor li se oferă posibilitatea să-şi prezinte ultimele modele de maşini electrice, hibrid, CNG, precum şi ofertele de finanţare pentru acestea ale brandului pe care îl reprezintă.

La marş vor participa secretarul de stat pentru Schimbări Climatice din Ministerul Mediului, Iulian Stana, preşedintele Administraţiei Fondului de Mediu, Andreea Szabo, directorul general al Poştei Române, Horia Grigorescu, iar din partea ACAROM Cristian Nevzoreanu, precum şi managerul Bibliotecii Naţionale a României, Carmen Mihaiu.

"Dorim să creştem gradul de conştientizare la nivelul populaţiei a beneficiilor transportului 'curat', a avantajelor maşinilor cu emisii zero carbon, aşa-numitele maşini eco-friendly, care să ajute la reducerea poluării din oraşe", a declarat Camelia Spătaru, fondatorul evenimentelor jumptosmart.ro

La rândul său, Codrin Scutaru, director general Public Affairs Solutions, a subliniat că relaţia companiei pe care o conduce cu industria producătoare de maşini este una specială, având în vedere implicarea firmei proiectul de succes de privatizare a Automobile Craiova, în anul 2007.

"Aşadar, am dat curs cu entuziasm iniţiativei Jumptosmart.ro contribuind la organizarea ediţiei de anul acesta a 'Marşului Maşinilor Eco'", a spus Codrin Scutaru.

La marş sunt invitate personalităţi din viaţa publică, din sport, actori, jurnalişti, bloggeri. Printre invitaţi se numără alpinistul Alex Găvan, cel care a escaladat şapte vârfuri de peste 8000 de metri din Himalaya, fără oxigen suplimentar şi fără porteri de altitudine, kickboxerul Benny Adegbuyi, pilotul de raliu Bogdan Tasman etc.