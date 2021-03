Marta Lopez, jucătoarea spaniolă a lui SCM Râmnicu Vâlcea, a prefaţat duelul cu CSM Bucureşti din optimile de finală ale Ligii Campionilor

Marta Lopez, jucătoarea spaniolă a lui SCM Râmnicu Vâlcea, a prefaţat, pentru site-ul Federaţiei Europene de Handbal (EHF), "El Clasico" românesc împotriva lui CSM Bucureşti din optimile de finală ale Ligii Campionilor, primul duel românesc din istoria celei mai importante competiţii intercluburi din lume.

Cele două echipe se întâlnesc, sâmbătă, 6 martie, de la ora 17:00, în Sala Sporturilor Traian din Râmnicu Vâlcea, în prima manşă a optimilor DELO EHF Champions League. Meciul retur este programat o săptămână mai târziu în Sala Polivalentă din Capitală, potrivit agerpres.ro.

Râmnicu Vâlcea a fost aproape 30 de ani capitala handbalului românesc, dar între 2014 şi 2019 nu a mai avut echipă în Liga Campionilor. SCM a câştigat campionatul României în 2019, detronând-o pe CSM Bucureşti în 2019. Acum, rivalitatea dintre cele două echipe, din competiţiile interne, s-a mutat în Europa, notează EHF.

Duelul în două manşe dintre cele două formaţii are toate ingredientele unui "El Clasico", cu atât mai mult cu Vâlcea are trei jucătoare din Spania, iar CSM are şi ea o handbalistă din această ţară, experimentata Carmen Martin.

Una din cele trei spaniole de la Vâlcea o cunoaşte pe Martin mai bine decât oricine. Medaliată cu argint cu naţionala Spaniei la Mondialele din 2019, când i-a luat locul accidentatei Martin, Marta Lopez a fost unul din principalele motive din spatele renaşterii lui SCM.

O războinică pe teren, cu o mână fermă şi un şut puternic în atac şi incomodă pentru adversare în apărare, Lopez îmbracă de patru sezoane tricoul echipei din Vâlcea şi a devenit imediat o favorită a fanilor. Acum, ea speră să scrie altă pagină de istorie în primul duel românesc din Liga Campionilor.

"Când am decis să vin să joc pentru SCM, nu aveam nici cea mai mică ideea despre ce voi găsi acolo. Desigur, ştiam despre tradiţie, marea echipă Oltchim cu jucătoare spaniole ca Silvia Navarro şi Alexandrina Cabral. Ştiam că trebuie să mă alătur unui proiect mare, a arătat ca fiind decizia corectă", a declarat Lopez.

"A fost o mare surpriză, dar în sensul bun, fiindcă totul a fost bine şi sunt foarte fericită să joc aici, pentru această echipă şi în această ţară. Campionatul României este foarte competitiv, foarte puternic, de aceea, din punct de vedere handbalistic pentru mine a fost cea mai bună decizie ca să evoluez şi să cresc ca om şi ca jucătoare", a adăugat iberica.

Alicia Fraga Fernandez a venit la Vâlcea odată cu Lopez, iar după un an li s-a alăturat compatrioata lor Mireya Gonzalez. "Este foarte important să ai colege care vorbesc aceeaşi limbă", a comentat Lopez.

Întrebată ce a surprins-o mai mult în România, Lopez a răspuns: "Pasiunea pentru handbal, mai ales pentru cel feminin. Handbalul e trăit aici la intensitate maximă. Sunt multe sentimente, dar toate echipele au suporteri extraordinari, ceea ce e superb pentru sport. Am fost cu adevărat surprinsă că handbalul e aici aproape o religie".

"Cred că am crescut mult, atât ca jucătoare cât şi ca om (la Vâlcea - n. r.). Anii precedenţi n-au fost cei mai buni pentru mine, dar această schimbare m-a făcut să găsesc forţa şi energia să revin la cel mai înalt nivel. Ceea ce nu voi uita niciodată este felul cum ne susţin fanii. Este ceva magic. Trebuie să trăieşti asta ca să o simţi cu adevărat", a afirmat Lopez.

Ea a spus cum crede că va arăta partida de sâmbătă: "Va fi o luptă, în sensul bun. Un meci plin de emoţii, plin de motivaţie pentru ambele părţi. Ştim că aceste meciuri sunt importante în Romania, însă această dublă manşă va fi şi mai importantă, fiindcă are caracter eliminatoriu. Din partea mea, sper că aceste meciuri vor arăta ce au mai bun aceste echipe".

"Cred că CSM este uşor favorită, datorită experienţei sale europene şi a faptului că ne-a învins în campionat, 27-22, acum două săptămâni", a continuat ea.

"Meciurile acestea sunt importante pentru clubul nostru. Obiectivul a fost să trecem de grupe, indiferent pe cine vom întâlni în următoarea fază a competiţiei. Calificarea în sferturi de finală ar fi un premiu pentru noi toţi şi cred că putem reuşi asta dacă muncim mult şi suntem cu adevărat o echipă".

"Fără umbră de îndoială, acesta va fi El Clasico în handbalul feminin din România. Toată lumea aşteaptă cele două meciuri şi cred că e acelaşi sentiment pentru jucătoare", a spus Lopez.

Ea a vorbit despre faptul că o va avea adversară pe Carmen Martin, colega sa de la naţionala Spaniei: "E uimitor să joci împotriva ei. Suntem bune prietene şi suntem bucuroase să ne vedem puţin mai des, jucând în altă ţară. Îmi place să joc împotriva celor mai bune - Carmen e una dintre cele mai bune, aşa că va fi o senzaţie foarte plăcută. După ce meciurile se vor termina, putem sta puţin împreună, să ne bucurăm de ce am realizat şi să sărbătorim prietenia noastră. Sâmbătă va fi adversară, dar în primul rând e o prietenă".