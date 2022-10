Mărturia care îl îngroapă pe Dodon | Acțiuni la comanda FSB, dezvăluite de cumătrul fostului președinte

Procuratura Anticorupție de la Chișinău a anunțat joi, 6 octombrie, trimiterea în judecată a fostului președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, acuzat de comiterea infracțiunilor de corupere pasivă și organizarea și acceptarea finanțării partidului politic din partea unei organizații criminale, ambele săvârșite pe durata exercitării mandatului său de președinte al Republicii Moldova, în perioada lunii iunie 2019.

Potrivit unor surse judiciare, în dosarul trimis la instanță există numeroase probe, de la înregistrări audio/video cu Dodon și Plahotniuc (oligarhul fugar, conducătorul de facto al Partidului Democrat din Moldova), la declarații de martori. Deși era președinte și, potrivti Constituției, apolitic, fostul președinte al Republicii Moldova negocia formarea unui guvern PSRM-PDM, sub coordonearea Moscovei. La pachet intra și o finanțare de milioane de lei moldovenești și rezolvarea, cu ajutorul lui Vladimir Putin, a unor dosare penale instrumentate de procurorii din Rusia, în care era vizat Plahotniuc.

Una dintre mijloacele de probă importante de la dosar este declarația martorului Igor Grigorev, fost lider al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. După cum a mărturist în fața procurorilor, acesta îl cunoaște pe Igor Dodon din 1992, de cînd au devenit studenți ai Universității Agrare de Stat din Moldoova, au absolvit împreună universitatea în anul 1997, iar ulterior, căsătorindu-se, au devenit prieteni de familie și cumătri. Mai mult, Dodon a fost colegul de grupă la facultate al soției sale, iar Igor Grigorev este finul de cununie a lui Sergiu Catană, care l-a cununat și pe Igor Dodon.

STIRIPESURSE.RO prezintă în exclusivitate mărturia lui Igor Grigorev, așa cum este relatată de surse judiciare:

Igor Dodon a început activitatea la Bursa de Valori, iar Igor Grigorev la Ministerul Finanțelor, ulterior la Ambasada Republicii Moldova în Bulgariaș. Fiind în continuare prieteni foarte apropiați și cumătri, nu era sărbătoare să nu o petreacă împreună.

Împreună au început să lucreze în anul 2006, cînd martorul a revenit din Ambasada Republicii Moldova din Bulgaria și la recomandarea lui Igor Dodon a devenit Director General al Agenției Proprietăți Publice, activând împreună pînă în 2009, ca director al acestei autorități, iar Dodon în calitate de viceprim-ministru, ministru al economiei.

Ulterior, Grigorev a plecat în Parlament, în calitate de șef de cabinet al Fracțiunii „PCRM”, iar Dodon în calitate de deputat, unde au avut o activitate comună pînă în 2011.

A mai comunicat martorul că Dodon Igor, în activitatea sa de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, avea și executa indicații de la Plahotniuc Vladimir și de la agenții Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse, ca să creieze în cadrul Partidului Politic „Partidul Comuniștilor din Republica Moldova”, un grup antipartinic, ceea ce i-a reușit, lucru cu care martorul nu a fost de acord. „I-am spus că până aici a mers relația noastră de prietenie”, a relatat Grigorev.

Toate aceste circumstanțe au culminat cu faptul că la 04.11.2011 Dodon Igor a părăsit fracțiunea Partidului Politic „Partidul Comuniștilor din Republica Moldova” împreună cu Greceanîii Zinanida și Abramciuc Veronica și au format Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, pe care-l cumpărase de la Krîlov Valentin și soția acestuia Abramciuc Veronica, banii respectivi au provenit de la Plahotniuc Vladimir.

La subiectul dat, martorul a menționat că circumstanțele în care se discuta referitor la cumpărarea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, mai erau prezenți Dodon Igor, Greceanîii Zinaida și Vlah Irina.

Discuțiile date au avut loc în mai multe locuri, inclusiv la Greceanîii Zinaida, sectorul Rîșcani, mun. Chișinău, lîngă Universitatea Tehnică a Moldovei.

Referitor la circumstanțele că Dodon Igor avea indicații de la Plahotniuc Vladimir și de la agenții Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse, să creeze în cadrul Partidului Politic „Partidul Comuniștilor din Republica Moldova” un grup antipartinic, a menționat că despre aceasta cunoștea inclusiv și Greaceanîi Zinaida.

Tot referitor la relația lui Dodon Igor cu serviciile speciale ale Federației Ruse a comunicat martorul că acestea au demarat prin anii 2008-2009, care au culminat în anul 2010, el fiind la legătură permanentă cu persoane cum ar fi „Frolov”, prenumele nu l-a comunicat martorul, de gen masculin, cu vârsta de peste 50 ani, fiind angajat al Ambasadei Federației Ruse în Republica Moldova, cu sediul în mun. Chișinău, și încă cu o persoană cu numele „Venedictov”, care era angajat al serviciilor secrete din or. Moscova, Federația Rusă, cu care comunica cu regularitate, adică zilnic, și cu care se vedea atât în or. Chișinău, Republica Moldova, cât și în or. Odessa, Ucraina și or. Moscova, Federația Rusă.

Martorul a indicat că e sigur că el transmitea persoanelor numite mai sus informații referitoare la ceea ce se petrece în fracțiunea parlamentară a PCRM, în Parlamentul Republicii Moldova și în general lucrurile politice și treburile interne ale Republicii Moldova.

În plus martorul a menționat că scopul urmărit de către agenții serviciilor speciale din Federația Rusă, prin intermediul lui Dodon Igor, era de a controla procesele politice, atât din Parlament cît și general în toate instituțiile statului Republica Moldova.

În perioada respectivă fracțiunea parlamentară a PCRM avea o poziție contra federalizării țării inclusiv președintele PCRM, Voronin Vladimir, dar erau pentru apropiere cu Federația Rusă și Uniunea Vamală.

Ideea de federalizare sub orice formă la Dodon Igor a apărut după ce a resetat Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, fiind o expresie a voinței Federației Ruse și agenților care-l controlau.

Cu siguranță circumstanțele referitoare la relația lui Dodon Igor cu agenții serviciilor speciale ale Federației Ruse, sunt cunoscute și de Grecenîi Zinaida, Vlah Irina și Filipov Lilian, deoearece aceștia au fost prezenți la anumite întâlniri și discuții referitoare la cele menționate mai sus.

Totodată, martorul a indicat că toate aceste circumstanțe au fost prezentate de către Mark Tkaciuk lui Voronin Vladimir în anul 2011, la sediul Partidului Politic „Partidul Comuniștilor din Republica Moldova”, la care Voronin Vladimir nu a crezut în mapa cu documente prezentate de către Mark Tkaciuk.

Astfel, Dodon Igor, începând cu anul 2012, primea bani pentru Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, de la agenții serviciile speciale din Federația Rusă, aproximativ 400 000,00 Dolari SUA, pe lună, inclusiv primea și bani de la Plahotniuc Vladimir.

Despre aceste circumstanțe poate să cunoască și Usatîii Renato, deoarece acesta se afla în Federația Rusă și cu regularitatea în perioada respectivă se întîlnea cu Dodon Igor în or. Moscova, Federația Rusă.

A mai menționat martorul că deplasările cu regularitate a membrilor fracțiunii deputaților din Parlamentul Republicii Moldova cu afiliere la Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, împreună cu Dodon Igor, în Federația Rusă, aveau drept scop de a introduce la reaîntoarcere în Republica Moldova, mijloace financiare din partea finanțatorilor, adică serviciilor speciale ale Federației Ruse, pentru cheltuieli ale Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, aceștia nefiind supuși controlului vamal de către autoritățile Republicii Moldova, în contextul deținerii pașapoartelor diplomatice, eludând declararea sumelor de bani introduse în numerar pe teritoriul Republicii Moldova.

Cu privire la proprietățile lui Dodon Igor, și anume casa din str. Alexandru Xenofon 31, mun. Chișinău, martorul a indicat că era finalizată în anul 2009, fiind construită de un vechi prieten de a lui Dodon Igor, cu numele de familie Sufrai, acesta fiind directorul la SRL „Reconscivil”, iar ulterior Dodon Igor a devenit proprietarul acestui imobil în baza unui așa spus credit de la BC „VictoriaBank”, fiind o modalitate de a ascunde proveniența atât a banilor cât și bunui imobil.

În perioada de timp 2010 -2011, familiile Dodon și Grigorev au fost împreună la odihnă în Bulgaria, Maldive, Seyshcless și Dubai.

Cheltuielile familiei Grigorev au fost asigurate de către martor, din surse proprii, iar a lui Dodon Igor, proveniența banilor nu o cunoaște.

Martorul cunoaște despre faptul că SRL „Hunter Elit Club”, este agent economic deținut de către Dodon Igor, prin persoane terțe, inclusiv Merineanu Petru.

Din informațiile cunoscute martorului, toate afacerile lui Dodon Alexandru, efectiv sunt în întregime a lui Dodon Igor.

Mai mult, Dodon Alexandru are posibilitate să realizeze în benificiul și interesele lui Dodon Igor activități economice în Federația Rusă, doar datorită relației lui Dodon Igor cu agenții serviciilor speciale a Federației Ruse, membrii de guvern, organelor de drept, precum fiul fostului Procuror General al Federației Ruse, Ceaica Iurii, și reprezentanți ai adminsitrației prezidențiale a Federației Ruse.

Ultima întâlnire a martorului cu Dodon Igor a avut loc după alegerile din unitatea adminsitrativ teritorială Gagăuzia-Yeri, în luna martie 2015, în or. Comrat, unde Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, a susținut candidatura lui Vlah Irina la funcția de Bașcan al Gagăuzia-Yeri, el fiind șef al staff-ului electoral al lui Vlah Irina.

A indicat martorul că sursele financiare pentru campania electorală pentru alegerile Bașcanului Gagăuzia-Yeri, pentru concurentul electoral Vlah Irina, susținuă de Dodon Igor și PSRM, erau de provenință din Federația Rusă, mai mult că atît chiar și în staff erau cîteva persoane, a căror nume nu le ține minte, și erau din serviciile speciale ale Federației Ruse, care coordonau campania electorală pentru concurentul electoral Vlah Irina.

Mijloacele financiare erau primite prin intermediul persoanelor interpuse, inclusiv fratele lui Vlah Irina, și anume Vlah Sergiu, banii primiți erau acceptați atît direct de către Vlah Irina cît și de Dodon Igor.

În cadrul discuției de totalizare a campaniei electorale din luna martie 2015, care a avut loc în or. Comrat, Republica Moldova, Dodon Igor, fiind deputat în Parlamentul Republicii Moldova, promova federalizarea Republicii Moldova, iar el i-a dat o replică că ajunge să vîndă și să trădeze Țara, la care el a rămas pe acceași poziție pentru federalizarea Țării.

Ultima interacțiune a sa cu Dodon Igor a fost prin intermediul unui mesaj telefonic de tip sms primit de la acesta în adresa sa, după publicarea pe 05.10.2016 a unui interviu acordat pentru portalul deschide.md, referitor la mai multe aspecte ce țineau și despre Dodon Igor”.