MĂRTURIA lui Jamie Shupe: 'Am fost primul american NONBINAR! Totul a fost o ruşine!'

Confesiunile primului nonbinar din istoria SUA pentru The Daily Signal. James Shupe (fost Jamie) s-a retras din armată cu gradul de sergent clasa întâi. El s-a identificat anterior ca transgender și a fost primul american care a obținut statutul nonbinar conform legii.

'Cu patru ani în urmă, am scris despre decizia mea de a trăi ca femeie în The New York Times, scriind că am vrut să trăiesc „în mod autentic ca femeia care am fost dintotdeauna” și „mi-am schimbat efectiv privilegiul de bărbat alb pentru a deveni una dintre cele mai urâte minorități ale Americii. ”

Acum trei ani, am decis că nu sunt nici bărbat, nici femeie, ci nonbinar - și am fost pe primele pagini după ce un judecător din Oregon a acceptat să îmi permită să mă identific ca al treilea sex, nu bărbat sau femeie.

Acum, vreau să trăiesc din nou ca omul care sunt.

Sunt unul dintre cei norocoși. În ciuda participării la transgenderism medical timp de șase ani, corpul meu este încă intact. Majoritatea persoanelor care renunță la identități transgender după modificări de gen nu pot spune același lucru.

Dar asta nu înseamnă că am scăpat fără traume. Psihicul meu este etern cicatrizat și am o serie de probleme de sănătate din marele experiment medical.

Iată cum au început lucrurile.

După ce m-am convins că sunt femeie în timpul unei crize severe de sănătate mintală, am vizitat o asistentă medicală licențiată la începutul anului 2013 și am cerut o rețetă hormonală. „Dacă nu-mi dai medicamentele, le voi cumpăra de pe internet”, am amenințat.

Deși nu mă mai întâlnise niciodată, asistenta mi-a semnat în aceeași zi o rețetă pentru 2 mg de estrogen oral și 200 mg de spironolactonă.

Asistenta a ignorat că am o tulburare cronică de stres post-traumatic, după ce am fost anterior în armată timp de aproape 18 ani. Toți medicii mei sunt de acord cu asta. Alții cred că am tulburare bipolară și posibil tulburare de personalitate la limită.

Ar fi trebuit să fiu oprit, dar activismul transgender scăpat de sub control o făcuse pe asistenta medicală prea speriată să::::

