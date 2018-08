MĂRTURIA unui protestatar lovit de jandarmi, după audiere:Interventia,foarte brutala. Tot un jandarm m-a ajutat sa ajung la ambulanta

Una dintre persoanele rănite la protestul de vineri seara susține că intervenția jandarmilor a fost brutală, menționând că, cel mai probabil a fost o victimă colaterală. Bărbatul susține că nu a avut un comportament agresiv, însă cu toate acestea a fost lovit la cap. Protestatarul a explicat că, din cele sesizate la fața locului, și atacul asupra forțelor de ordine a fost destul de dur, depistând, în drumul către ambulanță, bucăți de astfalt.

"Mi-am luat un dosar medical si vedem ce se poate face. Asta vreau sa stiu si eu, de ce am fost lovit. Am zis 'jos guvernul' ca asta vrem toti, sa se schimbe ceva. Interventia e foarte brutala. Tot un jandarm m-a ajutat sa ajung la ambulanta si am vazut bucati de bordura pe drum, si eu as fi procedat la fel in locul lor daca se dadea ordin de evacuare a pietei. Cred ca s-a dat ordin de evacuare si au evacuat, n-au tinut cont. Am fost la Floreasca, sunt cusut la cap. O sa merg in piata", a spus Radu Florin Nicusor.

Mai multe persoane sunt audiate de procurorii militari, aceștia urmând să stabilească dacă intervenția jandarmilor a fost abuzivă.