MĂRTURIA unuia dintre jandarmii care au participat la protestul violent din 10 august: 'Am fost rănit prin cască. Din toate părțile veneau obiecte contondente'

Unul dintre jandarmii care au participat la protestul violent din 10 august susține, într-un interviu pentru Antena 3, că a fost rănit prin cască, menționând că veneau din toate părțile obiecte contondente. Acesta susține că a fost la IML pentru obținerea unui certificat medico-legal. Pe de altă parte, participanții la protest acuză Jandarmeria de agresiuni, parchetul militar demarând și o anchetă în acest sens.

"M-am gândit ce a fost în Piață. A fost ceva copleșitor și pentru mine și pentru colegi. N-am trăit până pe 10 august așa ceva. A fost un apel pe 112 în care s-au anunțat violențe. Am plecat spre locul indicat. Din toate părțile veneau obiecte contondente de care abia puteai să te ferești. Erau obiecte de tot felul, de la bări metalice, borduri, bile de oțel, praștii confecționate, chiar și bările de delimitare. Azi am fost la IML să scot certificat medico-legal. Până azi nu am avut voie să ies. Am stat la pat cu gheață și medicamente. Am fost rănit prin cască", a declarat jandarmul, la Antena 3.