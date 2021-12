Mărturie emoționantă a unui student voluntar într-un spital COVID din Bucureștoi: Când se va termina, voi fi mândru

Kassas Ali este student în anul 6 la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” și de un an este voluntar în secția de terapie intensivă COVID-19 a Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din Capitală. El spune că atunci când pandemia se va termina va fi mândru că a ajutat, anunță Mediafax.

„Un an a trecut de când am început programul de voluntariat în secția de terapie intensivă COVID-19 la INBI Matei Balș București. Un an în care am trăit tot felul de momente, de tristețe - atunci când intram pe secție și nu găseam un pacient și îmi spuneau colegii că a murit...; de bucurie - atunci când un pacient este mai bine și afli că va pleca acasă, moment în care toată oboseala pe care o simți dispare; de putere - atunci când ești mână în mână cu medicii, asistenții, infirmierii, cu scopul de a trece această pandemie cu cât mai puține pierderi, cu speranța de a salva un suflet, o mamă, un tată, un bunic, o bunică... Da, este o perioadă foarte grea care nu s-a terminat încă, dar sigur se va termina și atunci voi fi mândru că am fost alături de colegii mei și am dat o mână de ajutor în această pandemie...”, spune Kassas Ali.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 494 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, dintre care 6 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Până luni, 13 decembrie, 57.741 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. În ultimele 24 de ore au fost raportate de către INSP 45 de decese, dintre care 8 anterioare intervalului de referință.