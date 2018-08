Mărturie INCENDIARĂ a unui protestatar agresat: Adevărații vinovați sunt Liviu Dragnea și Carmen Dan. Voi cere daune

Unul dintre protestatarii agresați în Piața Victoriei pe 10 august susține că intervenția jandarmilor a fost brutală, menționând că va cere daune și că principalii responsabili, în opinia bărbatului, sunt șefii Jandarmeriei , Carmen Dan și Liviu Dragnea.

"M-au batut bestial, m-au tarat la duba. În timp ce ma tarau, m-au lovit cu picioarele, m-au lovit in zona capului. Interventia a fost absolut brutala, parca erau dementi. Eu am depus plângere pe numele lui Cucoș și Sindile, acei oameni erau iresponsabili. I-am văzut pe jandarmi la procuratură, unul avea 19 ani, altul 20, au trimis oameni absolut neinstriti, puteau sa omoare. Mi s-a facut baie cu gaze. Am depus plangere impotriva sefilor Jandarmeriei, Cucos si Sindile, acestia sunt iresponsabili, pentru tentativa la omor si ca au trimis oameni neinstruiti. Adevărații vinovați sunt Liviu Dragnea și Carmen Dan. Am și eu niște surse că Liviu Dragnea a dat ordinul de curățare a pieței. Voi cere daune, nu știu cât, mi-au scos dinții", a spus un protestatar agresat la sediul parchetului.