Mărturie TERIFIANTĂ - Prima persoană care l-a văzut pe criminalul care A MĂCELĂRIT un bărbat cu drujba a rupt tăcerea

Apar primele mărturii ale oamenilor care au fost martori la crima care a oripilat întreaga țară. Un bărbat din Sânandrei a tăiat de viu un alt bărbat chiar cu drujba pe care o folosise ca să intre în casa acestuia. Victima a încercat să fugă, însă în zadar, căci a fost prinsă de bărbatul furis și ucisă de vie. Din primele informații, se pare că cei doi ar fi avut un conflict mai vechi cauzat de una sau două mașini.

"Am auzit un motor cum se ambala şi am crezut că este un motor normal. N-am ieşit afară. În primul moment, nu am crezut că e de cuviinţă şi după m-am ridicat din pat. Nu se mai auzea motorul. Am văzut un individ aici, am crezut că e vecinul pentru că nu se vedea bine. Am zis poate e vecinul, încearcă ceva. Apoi s-a mai auzit şi am ieşit afară pentru că au mai fost probleme aici. Aici a mai fost o problemă tot aşa... Într-o după-amiază a venit cineva şi a lovit cu ciocanul două maşini. Am văzut că e uşa deschis. Am zis că ceva s-a întâmplat, ceva grav. Era un individ cu o drujbă care m-a întrebat şi s-a dus încolo, pe stradă. Atunci l-am sunat pe vecinul, zic să vedem, dar a sosit Poliţia", a mărturisit o localnică, conform Opinia Timișoarei.