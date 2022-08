Mărturii de la Untold: colcăie de droguri! Se vând peste tot! În băi este plin de plicuri!

O tânără de 27 de ani, care a participat la festivalul Untold, lansează acuzații grave la adresa forțelor de ordine și arată că jandarmii și firma de pază nu efectuează controale, tocmai din acest motiv s-a ajuns în situația în care drogurile sunt efectiv la liber în cadrul festivalului.

"Aş dori să vă împărtăşesc experienţa Untold 2022 și consider că lumea ar trebui informată cu privire la acest festival mizerabil din punctul meu de vedere! Am 27 de ani și anul acesta prietenele mele m-au convins să vin și eu la Untold. Zis și făcut am ajuns vineri în Cluj și a început povestea... Totul a început la acces unde toată lumea se forfotea să își ascundă ba băutura, ba drogurile prin pantaloni pentru că urma să intrăm în magicul Untold. Agitație degeaba, firma de pază pur și simplu a dat cu o chestie de detectare de metale și atât. Puteam să bag kilograme de droguri, nimeni nu a verificat ce am în ghiozdan sau în geantă... Jandarmii stăteau cu mâinile în sân și ba povesteau, ba erau pe telefoane prea ocupați pentru a verifica pe cineva...

Am început să ne plimbăm până când a început nebunia în jurul orelor 22... Am luat scenele la rând până am ajuns pe Main stage și am fost nevoită să merg la baie unde, surpriză, în băi era plin de plicuri, puștani fumau iarbă chiar pe scările de la urcare spre băi, picior de polițist sau jandarm nu am văzut... Ei sunt ocupați să stea la poze. .. Dezgustare totală! Mergem ma departe, iar aici am trăit ceva inimaginabil! Sala polivalenta sau mai bine zis sala drogurilor am dedus eu ... Am ajuns înăuntru, cald bine, lumea fuma nestingherită în sală, ba mai mult în aproximativ 30 de minute am primit 5 întrebări dacă doresc ceva să mă facă să mă simt bine.... La fel picior de om al statului nu am văzut erau doar cei de la SMURD pentru a-i căra pe cei ce leşină.... Am urcat la baie... Eram foarte mirată de ce sunt cozi aşa mari la baie. După, am înțeles.... La baie se intra în grup dura până își preparau delicatesele, nu auzeai nimic în afară de trasul nasului... Ba mai mult o puștoaică care nu cred că avea mai mult de 15 ani se chinuia să rupă o pastilă în două alături de alte două fete la fel de mici chiar în faţa oglinzii fără să se ascundă... Am rămas profund dezgustată, m-am întors. Nu înainte de a fi întrebată de o fata dacă nu vreau o linie și am plecat direct spre ieșire!

Oameni buni, am 27 de ani, știu să mă distrez și fără droguri însă nu va mai trimteţi copiii la Untold! Este aproape imposibil, la cât de ușor se procură drogurile, să nu fie tentați să le consume. Unde mama mă-sii sunt cele 2.000 de forţe de ordine? La intrare, vreo 10, iar restul la maşină, "maimuțoi" de poze. În sala aia se vând droguri ca la magazin, de băi nu mai vorbesc. Pentru a vă convinge mergeți sus în bai și vedeți ce găsiți în coş sau chiar pe jos plicuri și doar plicuri... Dezgustare totală, aşa NU, nu am copii dar copii mei nu o să calce la Untold niciodată! Părinții care își trimit copiii singuri la Untold sa se gândească de 2 ori înainte!!!!", a fost mărturia tinerei pentru presa din Cluj.