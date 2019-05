Mărturii INCREDIBILE - Au dispărut IMAGINI de pe camerele de supraveghere care au filmat accidentul lui Răzvan Ciobanu. Lipsesc 18 minute! / VIDEO

Mărturii incredibile ale unui martor la accidentul lui Răzvan Ciobanu. Domnul Gheorghe a povestit cum a auzit o bubuitură în creierii nopții în momentul în care mașina condusă de designer a lovit copacii. Bărbatul nu și-a dat seama seama că este vorba despre un accident și a mers din nou la culcare. Dimineața a aflat ce s-a întâmplat și a mers la locul impactului acolo unde polițiștii l-au pus să strângă cu mâinile goale resturile mașinii. În plus, oamenii legii au verificat și camerele de supraveghere pe care domnul Gheorghe le are instalate și care ar fi putut surprinde accidentul. Bărbatul a declarat pentru România TV că după ce au plecat oamenii legii a observat că îi lipsesc bucăți de filmare!

"Eu stateam aici, la ora 1 noaptea, aşa stăteam şi când am auzit o bubuitură am ieşit afară. M-am uitat la mine la tractoare, m-am gândit la utilajele astea de valoare. I-am lăsat pe băieţii de la poliţie, s-au uitat şi au şters... lipseşte o porţiune de 18 minute numai pe camera asta, deci, ce am aici, camera 7... vedeţi luminile? Îţi dai seama ce bine se vedea cum a venit maşina pe câmp", a declarat martorul.

ANM a emis o avertizare nowcastig: Vânt PUTERNIC în trei județe din țară - Viteza depășește la rafală 90 km/h

"Una 6 şi... ce e chestia aia, nu e maşină... uite, a sarit! Când sare apare şi o lumină că sare. Deci 6 minute sunt plecate, dar de ce 6 minute? Adică, mi se pare ciudat, mi se pare mult, maşina trece într-o secundă, poate atunci a fost impactul", a mai spus martorul Gheorghe.

"Eu acum pentru film vreau să fac expertiză la MAI! Cine a furat să platească despagubiri", a mai spus Gheorghe.

"Au bagat un stick şi au luat imaginile. Au venit din nou că au comis ceva şi apoi au venit iar... m-au rugat să le deschid să înregistreze... Păi, nu au mai fost odată?", a încheiat martorul.