Mărturii șocante ale magistraților și polițiștilor cercetați abuziv de 'Portocală' - PÎCCJ cere condamnarea fostului procuror DNA Mircea Negulescu

Seria de abuzuri comise de fostul procuror DNA, Mircea Negulescu, cunoscut drept "Portocală", continuă să iasă la iveală. Experiențele terifiante ale tot mai multor martori au ieșit la lumină, după ce fostul procuror s-a folosit de putere ca să le distrugă viețile. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) a confirmat că Negulescu a comis abuzuri în serie în încercarea de a-l executa pe fostul deputat Vlad Cosma.

Parchetul General a criticat decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție privind achitarea fostului procuror DNA Mircea Negulescu și a solicitat să constate vinovăția acestuia pentru infracțiuni de cercetare abuzivă, participație improprie în modalitatea instigării la inducerea în eroare a organelor judiciare și influențarea declarațiilor. În data de 31 octombrie 2022, judecătoarele ICCJ Lucia Tatiana Rog, Lavinia Lefterache și Alina Ioana Ilie au decis achitarea lui Negulescu pentru toate faptele pentru care a fost trimis în judecată.

La ÎCCJ a început apelul în dosarul în care „Portocală” a fost achitat. La primul termen din data de 16 ianuarie 2023, Vlad Cosma a cerut Completului de 5 judecători ICCJ să aprobe audierea anumitor martori care pot veni cu informații relevante pentru modul de lucru al fostului procuror.

Mai mulți martori, magistrați și polițiști, au povestit la ce abuzuri au fost supuși de Mircea Negulescu. Au fost ținuți în arest cu infractori violenți, au fost puși să stea în genunchi și să își ceară scuze, au fost lăsați să doarmă pe jos și chiar au fost presați să facă denunțuri mincinoase împotriva diverșilor politicieni, notează rtv.net, citatând luju.ro.

Liviu Tudose, fost procuror general al Parchetului Curții de Apel Ploiești

“Prin aceasta manopera completata prin comunicarea ordonantei necorespunzatoare adevarului la C.R.A.P. Campina s-a urmarit din nou determinarea mea sa formulez denunturi impotriva lui Sebastian Ghita si Victor Ponta. Este indubitabil ca ordonanta respectiva contine date necorespunzatoare adevarului, fiind in fapt un fals intelectual. In toata perioada in care m-am aflat in arest, prin tratamentul aplicat s-a urmarit infrangerea rezistentei mele psihice. Initial, imediat dupa retinere am auzit personal cum Mircea Negulescu instruia lucratorii de la arestul central cu privire la celulele in care urmam sa fim fiecare cazati. Cu ocazia introducerii 111 arest, seful de tura al arestului ne-a spus ca avem camerele pregatite de o saptamana si ca sunt dotate cu mijloace de supraveghere tehnica. In prima seara, dupa introducerea in celula, in jurul orei 02:00, am fost ‘luat in primire’ de catre o persoana arestata preventiv, aflat in sevraj datorita substantelor toxice, care fusese incunostintat din timp ca sunt procuror si care a proferat amenintari la adresa mea. Mi-a spus cel aflat in sevraj sa imi petrec noaptea pe presul de la usa, ceea ce s-a si intamplat. A doua zi, acesta a spus gardianului ca sa faca bine sa ma mute in alta camera, altfel o sa ma ia de acolo mort. Am fost mutat in alta celula, unde am ramas 7 zile. Apoi, in jurul orei 16:30 am fost anuntati ca in foarte scurt timp sa ne facem bagajele pentru ca vom fi transferati la arestul Campina, la cererea D.N.A. Ploiesti. Ajunsi aici, am fost introdus in celula impreuna cu lspas Constantin, unde am ramas pana la data de 13 iulie 2016. Mai ales la inceput, conditiile au fost foarte dure: lipsa de caldura, lipsa de apa calda, lipsa unor conditii minime de igiena, toaleta defecta, celula situata in subsol, fara iluminare naturala si iluminare artificiala foarte slaba. Am constatat pe timpul arestului ca saltelele patului erau ude, ceea ce in frigul care era, mai ales la inceput, ofereau un disconfort total si este inexplicabil modul in care acestea se udau. Le gaseam ude cand veneam din curte. In mod inopinat, aveau loc perchezitii in celula si corporale, mai ales dupa ce primeam lenjerie si imbracaminte de acasa. Desi aceste obiecte de imbracaminte fusesera verificate la introducerea in arest, dupa numai 10 minute eram scosi din nou si lucrurile ne erau scoase din bagaje si ravasite si aruncate pe jos, ca o expresie a bataii de joc.

Nu toti salariatii arestului se purtau in aceasta maniera, ci doar cei apropiati sefei de arest. Cunosc faptul ca lui Ispas Constantin i s-a oferit o doza tripla dintr-un medicament de inima si, desi avea prescriptie medicala si lua tratament pentru diabet si tromboflebita, i s-a fntrerupt medicatia specifica, ceea ce i-a afectat circulatia.

Atunci cand am solicitat sa fiu dus la stomatolog, pe langa faptul ca acest lucru mi-a fost aprobat cu mare intarziere, au intentionat sa ma duca la un cabinet din mun. Campina pe jos si cu mainile legate la spate, lucru care, in opinia mea, nu avea nicio justificare legala si viza numai injosirea mea fizica si morala. M-am opus acestui tratament, aspect la care au asistat mai multi salariati ai arestului si am refuzat tratamentul stomatologic. Atunci cand i-am spus sefei de la arest ca nu accept sa fiu tratat in aceasta maniera mi-a spus ca nu mai sunt procuror si ca acolo ea comanda. De asemenea, a fost o situatie cand am cerut un paracetamol sau un nurofen si mi s-a spus ca daca am o problema sa anunt salvarea”.

Ion Stelian, fost judecător Curtea de Apel Ploiești

“Am fost judecitor la Curtea de Apel Ploiesti in perioada 2014-2018, pana la momentul pensionarii mele. Nu mai tin minte data exacta, dar dupa intrarea in vigoare a noului Cod de procedura penala am avut calitatea de judecator de drepturi si libertati si am fost investit in aceasta calitate in dosarul penal in care se judecau contestatiile la masurile preventive dispuse de Tribunalul Prahova de Ispas Constantin si Saghel Emanuel. Referitor la calitatea mea de judecator de drepturi si libertati in judecarea contestatiei formulata de Ispas Constantin impotriva incheierii prin care Tribunalui Prahova admisese propunerea DNA cu privire la o masura preventiva m-am ablinut pentru ca am apreciat ca relatia mea de prietenie si de vecinatate cu Ispas Constantin ar fi putut fi de natura sa-mi afecteze impartialitate. Am avut in schimb calilatea de judecator de drepturi si libertati in judecarea contestatiei formulata de Saghel Emanuel impotriva incheierii Tribunalului Prahova cu privire la masura preventiva dispusa de aceasta instanta. Imi amintesc ca in ziua imediat premergatoare celei in care urma sa judec contestatia, dupa orele de program, in timp ce ma aflam la domiciliu, pe la orele 17:00-17:30 am primit un telefon pe telefonul mobil. Nu era un numar de telefon cunoscut cel care ma apela. Am raspuns si de la celalalt capat al filmului a raspuns o voce feminina care s-a recomandat ca fiind procuror Deaconu Giluela de la DNA Ploiesti, care mi-a spus ca seful vrea sa vorbeasca cu mine. Dupa o pauza de cateva secunde a continuat indicandu-mi cand vrea seful sa vorbeasca cu mine, respectiv acum. Modul de adresare a fost unul institutional asta ca si nu spun ca a fost imperativ. (…) Cand am ajuns la DNA Ploiesti doamna procuror Deaconu Giluela, pe care o cunosteam intrucat doamna procuror intra in sedintele de judecata in cauze de competenta DNA, pleca de la sediul institutiei si din masina mi-a facut cu mana. La intrare ofiterul de serviciu m-a condus la biroul domnului procuror sef Onea Lucian. Acesta m-a invitat in birou si dupa ce am luat loc, in mod direct, domnul procuror Onea Lucian Gabriel mi-a spus ca are informatii de la organ despre faptul ca fratele inculpatului Saghel Emanuel i-ar fi transmis inculpatului aflat in CRAP Campina ca problema lui o sa se solutioneze intrucat a vorbit atat cu judecatorul cat si cu bossul. M-am gandit ca atunci cand face referire la judecator domnul procuror se refera la judecatorul cauzei care eram eu, cu atat mai mult cu cat mi-a spus ca s-a interesat cine solutioneaza cauza. Trimiterea la boss m-a dus cu gandul la presedintele instantei care era domnul judecator Ghiculescu Adrian si care nu a avut nicio disculie cu mine despre cauza pe care urma sa o judec. In timp ce vorbea domnul procuror Onea Lucian Gabriel mi-a intins un biletel pe care era scris un numar de telefon si mi-a indicat ca in situatia in care ma cauta cineva, ma suna cineva, incearca cineva sa vorbeasca cu mine sa-l sun pe dumnealui. Am luat biletelul pe care era consemnat numarul de telefon. Atunci cand domnul procuor Onea Lucian Gabriel mi-a spus ca are informatii de la organ m-am gandit ca aceste informatii pot sa vina de la SRI sau de la CRAP. Mentionez ca nu am avut nicio replica, a fost pur si simplu un monolog al domnului procuror, am iesit din biroul domniei sale, moment in care mi-am inchis telefonul mobil si am aruncat biletelul cu numarul de telefon pe care il primisem de la domnul procuror. (…) Am perceput aceasta vizita la D.N.A – S.T. Ploiesti foarte neplacuta, in plan personal iar in plan profesional am apreciat ca aceasta vizita nu este in regula, ca intr-o asemenea situatie pot sa ajunga si alte persoane si se crea premisa de a deveni un denuntator al D.N.A – ului”.

Cristinel Toader, fost director al Poliției Locale

“Relatia mea de prietenie cu domnul NEGULESCU s-a degradat in momentul in care acesta mi-a cerut sa fac lucruri in afara legii, si anume sa-i dau informatii despre viata privata a unor judecatori, respectiv NITA CONSTANTIN, DANIELA POPA, TUDORAN, SAVU ALINA, LUPU de la Tribunalul Prahova. Aceste informatii pe care i le-a solicitat domnul NEGULESCU MIRCEA se refereau la anturajul cu care judecatorii isi petreceau concediile, locatiile unde isi petreceau concediile, cine suporta contravaloarea concediilor. Mi s-a solicitat sa urmaresc tranzactiile bancare ale judecatorilor in considerarea faptului ca eu stiam un funqionar de la Banca Transilvania din Ploiesti. Mi s-a solicitat sa-i urmaresc ziua pe traseul de la serviciu acasa pe acesti judecatori, toate acestea mi s-a solicitat pentru ca domnul NEGULESCU MIRCEA sa vada daca gaseste ceva compromitator, iar apoi sa foloseasca aceste informatii impotriva judecatorilor. Nu am dat curs solicitarilor domniei sale iar refuzul meu l-a determinat pe domnul NEGULESCU sa actioneze ‘impotriva intereselor mele.

(…) Referitor la ceea ce am declarat, mentionez ca atitudinea ulterioara a domnului procuror NEGULESCU m-a hotarat sa sesizez: Inspectia Judiciara, CSM, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Ambasada SUA, Ambasada Germaniei, Comisia de abuzuri din cadrul Senatului Romaniei. Precizez ca aceste plangeri l-au enervat pe domnul NEGULESCU MIRCEA, iar in luna noiembrie 2015, mi-a cerut sa vin la Directia Nationala Anticoruptie Ploiesti si pe hol mi-a spus sa declar ca am formulat aceste plangeri, fiind invatat de numitii GULIANU FLORIN, FLOREA DANIEL si SEVER FLORIN, am procedat asa cum imi ceruse NEGULESCU MIRCEA, iar ulterior celor trei persoane li s-au facut perchezitii domiciliare de catre acelasi procuror pentru ca acesta dorea sa vada daca cei trei detineau documente care l-ar fi putut incrimina, bineinteles ca la perchezitiile domiciliare nu au fost identificate documentele catate de domnul procuror NEGULESCU. Pentru ca nu am vrut sa colaborez cu domnul procuror, acesta m-a amenintat si mi-a spus ca o sa ma distruga din punct de vedere profesional si uman, ceea ce s-a si intamplat. Am fost anchetat de catre oamna procuror DEACONU GIULIELA. In dosarul instrumentat de doamna DEACONU GIULIELA a lucrat o doamna politist pe nume FLOREA GABRIELA. Pe parcursul anchetei domnul procuror NEGULESCU MIRCEA a intrat deseori in biroul doamnei procuror, in sensul ca se implica in ancheta, punea intrebari si chiar incerca sa orienteze cursul anchetei in sensul dorit de dumnealui. Declaratiile nu ni s-au consemnat nici mie, nici altei persoane, cu inregistrari audio-video. Declar ca dosarul in care am fost pus sub invinuire si in care am fost arestat preventiv timp de 5 luni, in perioada august-decembrie 2015, si anume 2 luni arest preventiv, 3 luni arest la domiciliu, a fost instrumentat ca urmare a presiunilor pe care domnul NEGULESCU MIRCEA le-a exercitat asupra colegilor lui ONEA LUCIAN-GABRIEL si DEACONU GIULIELA. De altfel domnul procuror NEGULESCU m-a si avertizat ca voi fi cercetat. In Municipiul Ploiesti se cunostea cu 3-4 luni inainte de a se dispune masura arestului preventiv fata de mine ca voi fi arestat. In contextul in care domnul procuror NEGULESCU s-a laudat in Ploiesti ca intr-un fel sau altul o sa-mi fabrice un dosar, daca este nevoie chiar de viol, in contextul in care in stare de arest preventiv fiind m-a adus in biroul sau si in prezenta aparatorului ales Av. DINCA ION mi-a cerut sa ma asez in genunchi si sa cer iertare pentru plangerile facute impotriva sa, ceea ce am si facut si in conditiile in care domnul ONEA LUCIAN GABRIEL mi-a spus dupa cele 2 luni de arest ca Diretia Nationala Anticoruptie nu va mai solicita prelungirea masurii preventive, in anul 2016, am acceptat sa consemnez doua denunturi, unul impotriva fostului primar al Mun. Ploiesti VOLOSEVICI ANDREI-LIVIU si impotriva numitului PETRACHE FLORIN, persoana cu care ma aflu intr-o relatie de amicitie si in prezent. Declar ca cele doua denunturi nu sunt rodul unor fapte reale pe care eu sa le fi cunoscut si pe care eu sa le fi adus la cunostinta domnului procuror NEGULESCU in mod independent, potrivit vointei si constiintei mele. Denunturile mi s-au dictat de domnul procuror NEGULESCU in prezenta caruia le-am formulat, examinarea acestor denunturi releva faptul ca ele contin expresii care nu sunt proprii limbajului meu si de asemenea relatarile cu privire la faptele denuntate nu corespund realitatii. Mi-am retras ambele denunturi pe parcursul cercetarilor judecatoresti”.

Emanuel Saghel, ofițer de poliție

“Am stat la sediul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Ploiesti mult timp, de la ora 11.00 pana seara tarziu, in noapte si la un moment dat, in dupa-amiaza zilei amintite, la birourile Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Ploiesti a venit procurorul Negulescu (pe care il cunosteam foarte bine, nu am lucrat niciodata cu acesta si care s-a uitat in ochii mei si mi-a spus ca special a venit de la mare, ‘a venit de la mare pentru ca sa se simta bine’, mi-a facut morala si mi-a zis: ‘ce credeai, ca esti smecher, daca strangi informatii despre mine?’)

(…) Eu cunosteam modul de ancheta al procurorului Negulescu de mai multa vreme; pot sa relatez o situatie pe care am cunoscut-o in mod indirect de la seful meu Furtuna Constantin si care la randul lui aflase in mod direct de la numitul Ungureanu Nicolae. Acesta din urma a fost cercetat si arestat de Negulescu cand era procuror la Parchetul Curtii de Apel Ploiesti. Astfel, Ungureanu i-a relatat sefului meu cu care se cunostea din copilarie cum procurorul Negulescu ‘in timpul anchetei i-a pus la cap un pistol cu glont marca Glock (asa a identificat Ungureanu pistolul) spunandu-i in gluma – asa s-a exprimat Negulescu – ca asteapta de la el informatii despre Furtuna si Saghel’”.

Constantin Ispas, fost șef al Direcției Generale Anticorupție Prahova

“Spre seara, in timp ce ma aflam in birou, pazit de lucratorii IGJR, pana sa intru la audieri a venit domnul procuror Negulescu, unde, in prezenta jandarmilor, in stilul lui caracteristic reprezentat de rasete, injuraturi, a afirmat textual ‘ce, ma infractorului? Credeai ca ma executi tu pe mine? Uite ca te-am facut eu pe tine. Oricum, esti dauna totala, la tine e licitatie de la 15 ani in sus’. Acelasi procuror, dupa ce am fost audiat, retinut, la momentul iesirii din sediul DNA – ST Poloiesti pentru introducerea in arest a venit la jandarmi si le-a dat dispozitie sa ma scoata cu catusele la spate, cunoscand faptul ca in fata institutiei era foarte multa presa.

(…) Presiunile au fost exercitate in mod repetat de catre comisarul sef Constantin Sorin si de catre procurorul Negulescu Mircea, in sensul de a formula doua denunturi impotriva procurorului militar Doana Vasile si a procurorului general Nitu Tiberiu, dar biroul in care erau exercitate presiunile era alaturat biroului domnului Onea Lucian, personal vazandu-l in unele momente pe acesta, usa fiind deschisa uneori”.

Cristian Pertea, fostul șef al Centrului de reținere și arest preventiv Câmpina

“In perioada in care eu mi-am desfasurat activitatea niciun procuror nu a dispus cu privire la modul de cazare al persoanelor detinute sau arestate preventiv cu exceptia domnului procuror Negulescu Mircea, dar aceasta s-a intamplat o perioada scurta de timp. Inainte sa ies eu la pensie sau inainte sa fiu eu internat si ulterior sa ies la pensie au fost primite in custodie doua grupuri, unul de femei si unul de barbati. Aceste grupuri se aflau in ancheta la domnul procuror Negulescu Mircea care la acel moment era proculor la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti. Cand domnul procuror Negulescu a trecut la DNA eu eram deja pensionar. Tin minte ca am introdus un grup, de 4 – 5 fernei in camera 2 si un grup format din Alexe Razvan, Pavaleanu si alti 2 barbali in camera 1. Apoi a mai fost arestat un lot format din patronii unor societati cu asfaltari care au fost introdusi toti in camera 2 iar femeile au fost transferate in camera 4. La un moment dat domnul procuror Negulescu Mircea mi-a cerut sa introduc pe unul dintre patroni in camera 1 si imi amintesc ca este vorba despre Onea Nicolae. L-am introdus in camera 1 pe Onea Nicolae dupa ce l-am incunostiintat pe Parepa Gheorghe si am ramas surprins ca atat Parepa Gheorghe cat si Negulescu Mircea ma sunau din ora in ora, poate si mai des, sa ma intrebe daci s-a intamplat ceva, eu neinlelegand rostul acestor intrebari. Tin minte ca dupa 2 – 3 zile Alexe Razvan, care se inscria in fiecare seara cu probleme ce tin de arest, mi-a comunicat ca nu intelege cum a fost bagat Onea Nicolae, care facuse denunt impotriva lui, in aceeasi camera cu el si cum se uita el seara, ii vine sa il stranga de gat. L-am informat pe domnul comisar sef Parepa Gheorghe despre ceea ce se intampla, acesta mi-a cerut sa astept, iar dupa 5 minute m-a sunat si mi-a spus sa-l mut in camera 2. (…) De asemenea, imi amintesc ca domnul procuror Mircea Negulescu mi-a cerut sa intrerup alimentarea cu apa curenta a camerelor 1 si 2 in perioada in care loturile despre care am declarat se aflau in custodia noastra, iar eu am refuzat aceaste cerere”.