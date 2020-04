Mărturisire ȘOCANTĂ a lui Ludovic Orban: Nici Armata și nici Poliția nu pot face nimic la Țăndărei! Localitatea ar putea intra în CARANTINĂ

Ludovic Orban a lăsat să se înțeleagă că modelul introducerii în carantină a municipiului Suceava și a localităților limitrofe va fi aplicat și la Țăndărei. El a semnalat în schimb cazuri de nerespectare a condiţiilor de izolare, exemplificând în acest sens situaţia din Ţăndărei.

"Trebuie să recunoaştem că avem probleme în anumite localităţi, cum e Ţăndărei, de exemplu, unde e foarte greu să îi convingem pe unii cetăţeni care au venit să respecte izolarea la domiciliu. Deşi am mărit efectivele de jandarmerie, deşi am solicitat sprijinul Armatei, care a contribuit cu efective importante, încă sunt cazuri de nerespectare a condiţiilor de izolare. Evident, apelăm la toate deciziile pe care le-am luat: cine nu respectă izolarea este introdus în carantină pe costuri proprii, adică va trebui să plătească costurile cazării pe 14 zile în carantină. De asemenea, cine nu respectă carantina, i se va face dosar penal şi, de asemenea, i se suplimentează cu încă 14 zile. Astfel de cazuri am avut foarte puţine. Poliţia, Jandarmeria, Armata sunt implicate cu toate forţele pentru aplicarea acestor reglementări, pentru sancţionarea celor care nu respectă aceste reguli impuse pentru sănătatea oamenilor", a precizat Orban.

