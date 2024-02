'Mary & George', o poveste scandaloasă în care joacă Julianne Moore şi Nicholas Galitzine, va fi disponibil pe SkyShowtime din 8 martie / VIDEO

"Mary & George", serie în care joacă Julianne Moore ("Still Alice", "Far From Heaven"), actriţă câştigătoare a premiilorOscar şi BAFTA, împreună cu Nicholas Galitzine ("Cinderella", "Purple Hearts") şi Tony Curran ("Mayflies", "Your Honour"), va fi disponibilă în exclusivitate pe SkyShowtime începând cu 8 martie, potrivit news.ro.

În această dramă psihologică, inspirată din istorie, Julianne Moore o interpretează pe Mary Villiers, o femeie cu începuturi modeste, dar cu o ambiţie formidabilă, care l-a crescut pe cel de-al doilea fiu al său, George (Nicholas Galitzine), cu scopul ca acesta să-l seducă pe regele James VI al Scoţiei şi I al Angliei (Tony Curran) şi să devină puternicul său amant.

Fiind mereu cea mai inteligentă persoană din cercul său, Mary şi-a putut valorifica întreg potenţialul doar în momentul în care a realizat că poate profita de apetitul feroce al regelui pentru vin, companie şi bărbaţi elevaţi. George, un naiv frumos şi carismatic, este propulsat în centrul atenţiei în timp ce mama sa plănuieşte atragerea regelui în cursă. Punând la cale intrigi scandaloase şi tactici de seducţie, Mary şi George îşi croiesc drumul spre centrul curţii regale, pentru a deveni cea mai puternică familie din Anglia. Dar, pe măsură ce puterea lui George creşte, relaţia cu mama sa este tot mai încordată. George trebuie să-şi demonstreze că nu este definit doar prin frumuseţea sa. Trebuie să-şi pună amprenta asupra istoriei, indiferent de consecinţe.

Distribuţia serialului îi include pe Nicola Walker (The Split, Unforgotten), Niamh Algar (The Wonder, Malpractice), Trine Dyrholm (The Legacy, Queen Of Hearts), Sean Gilder (Sherwood, Slow Horses), Adrian Rawlins (Living, Chernobyl), Mark O'Halloran (The Miracle Club, The Virtues), Laurie Davidson (Masters of the Air, Guilty Party), Samuel Blenkin (Atlanta, The Witcher: Blood Origin), Jacob McCarthy (SAS: Rogue Heroes, The Tragedy of Macbeth), Tom Victor (Consent), Alice Grant (Anthem at Almeida Theatre), Amelia Gething (Emily, The Amelia Gething Complex), Mirren Mack (The Nest, The Witcher: Blood Origin), Rina Mahoney (Happy Valley, Cobra) şi Simon Russell Beale (The Death of Stalin, The Outfit).

Mary & George este produs de Hera Pictures în asociere cu Sky Studios. Scenariul este scris de D.C. Moore (Killing Eve, Temple), inspirat de romanul non-fiction al lui Benjamin Woolley, The King’s Assassin. Liza Marshall este producător executiv pentru Hera Pictures, alături de D.C. Moore, Oliver Hermanus şi Julianne Moore. Hermanus (Living, Moffie) este, de asemenea, la conducerea serialului ca regizor principal. Sam Hoyle este producător executiv din partea Sky Studios.

Serviciul SkyShowtime este disponibil direct pentru clienţi prin intermediul aplicaţiei SkyShowtime pe Apple iOS, tvOS, dispozitive Android, Android TV, Google Chromecast, LG TV, Samsung şi prin intermediul site-ului web: www.skyshowtime.com. Preţul lunar al abonamentului la SkyShowtime este de 3,99 € (fără reclame).