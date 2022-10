Cum s-a produs masacrul de la Belgorod. O dispută pe teme religioase a degenerat. Peste 11 persoane au fost ucise și alte 15 rănite

Recruții care au împușcat mortal 11 persoane și au rănit alte 15 într-un poligon de tragere din regiunea rusă Belgorod ar fi comis atacul după o ceartă pe teme religioase, scrie Reuters.

Oleksiy Arestovych, un consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelensky, a declarat într-un interviu că atacatorii provin din națiunea din Asia Centrală Tadjikistan și au deschis focul asupra celorlalți după o dispută cu privire la religie, scrie Reuters.

Tadjikistanul este o țară predominant musulmană, în timp ce aproximativ jumătate dintre ruși aparțin diferitelor ramuri ale creștinismului. Ministerul rus a declarat că atacatorii provin dintr-o națiune din Comunitatea Statelor Independente, care include nouă foste republici sovietice, inclusiv Tadjikistanul.

Reuters nu a putut să confirme imediat comentariile lui Arestovych, un comentator proeminent al războiului, sau să verifice în mod independent numărul victimelor și alte detalii ale incidentului.

Site-ul de știri rus independent SOTA Vision a declarat că atacul a avut loc în micul oraș Zoloti, lângă granița cu Ucraina și la aproximativ 105 km (65 mile) sud-est de Belgorod.

The latest reports now say it was 3 Tajik soldiers who shot 22 Russian soldiers to death tonight at a Russian military base in Belgorod.



Apparently, the attack was preceded by a “religious dispute”. pic.twitter.com/yap6L1GZ42