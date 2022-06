VIDEO Masacru în Etiopia: până la 320 de morți într-un atac armat

Bilanțul presupus al morților într-un atac armat comis de bărbați înarmați în vestul regiunii Oromia din Etiopia a crescut, noi mărturii ale martorilor sugerând că între 260 și 320 de civili au fost uciși sâmbătă, informează The Guardian. Martorii spun că victimele masacrului din regiunea Oromia din vestul țării erau de etnie Amharas - o minoritate din zonă.

Rapoartele despre masacru au apărut duminică, în timp ce supraviețuitorii au descris unul dintre cele mai mortale incidente de acest gen din ultimii ani în Etiopia.

Prim-ministrul țării, Abiy Ahmed, a condamnat ceea ce a descris ca fiind "acte oribile" în Oromia, dar nu a oferit detalii despre violențe. "Atacurile asupra civililor nevinovați și distrugerea mijloacelor de subzistență de către forțe ilegale și neregulamentare sunt inacceptabile", a declarat luni Abiy pe Twitter, promițând "toleranță zero pentru actele oribile comise de elemente al căror obiectiv principal este de a teroriza comunitățile".

Oromia, unde locuiește cel mai mare grup etnic din Etiopia, Oromo, precum și persoane din alte comunități, se confruntă de mulți ani cu tulburări, care își au rădăcinile în nemulțumirile legate de marginalizarea politică și de neglijarea din partea guvernului central. Abiy este un Oromo, primul care se află la conducerea guvernului etiopian, dar unii Oromo consideră că acesta a trădat interesele comunității.

Doi locuitori care au descris atacul de sâmbătă au declarat că victimele erau de etnie Amharas, o minoritate din regiune.

Nu a existat nicio indicație că atacul ar avea legătură directă cu conflictul din regiunea nordică Tigray, care a început în noiembrie 2020 și a provocat mii de morți și milioane de strămutați.

Atacul a avut loc în districtul Gimbi din vestul zonei Wollega, în partea de vest a regiunii Oromia. Un locuitor a dat o cifră de 260 de morți, iar celălalt a spus 320. Locuitorii au refuzat să își dea numele din cauza temerilor pentru siguranța lor.

"Până acum am îngropat 260 de persoane, la care am participat la colectarea cadavrelor și la îngroparea lor. I-am îngropat într-o fermă. Am îngropat între 50 și 60 de cadavre în morminte individuale", a declarat un rezident.

Acesta a spus că a supraviețuit ascunzându-se într-un șanț, dar că a pierdut patru frați și trei verișori în atac.

Celălalt locuitor a declarat că atacatorii erau de etnie Oromos, dintr-un grup numit Armata de Eliberare Oromo (OLA).

"A fost un masacru de Amharas", a spus el, adăugând că a supraviețuit ascunzându-se într-o pădure și că i-a auzit pe atacatori vorbind în limba Oromo.

Duminică, un martor a declarat că comunitatea locală Amhara căuta cu disperare să fie relocată "înainte de a se întâmpla o altă rundă de ucideri în masă", adăugând că etnicii Amharas care s-au stabilit în zonă în urmă cu aproximativ 30 de ani în cadrul programelor de relocare erau "uciși ca niște găini".

Într-o declarație, guvernul regional din Oromia a dat vina pe Armata de Eliberare Oromo, afirmând că rebelii au atacat "după ce nu au putut rezista operațiunilor lansate de forțele de securitate [federale]".

OLA este un grup disident în afara legii al Frontului de Eliberare Oromo, un grup de opoziție anterior interzis care s-a întors din exil după ce Abiy a preluat funcția în 2018. Grupul a format anul trecut o alianță cu Frontul de Eliberare a Poporului Tigray (TPLF), care a luptat împotriva guvernului federal în regiunea de nord. Nu a existat nicio sugestie privind implicarea TPLF în atacul de sâmbătă din Gimbi.

În ultimele luni, o nouă ofensivă guvernamentală a forțat OLA să se retragă din unele zone în care anterior avea o influență semnificativă. Masacrul urmează după o serie de contraatacuri ale grupului săptămâna trecută.

Un purtător de cuvânt al OLA, Odaa Tarbii, a negat acuzațiile. "Atacul la care vă referiți a fost comis de militarii regimului și de milițiile locale în timp ce se retrăgeau din tabăra lor din Gimbi în urma recentei noastre ofensive", a declarat acesta într-un mesaj pentru Associated Press.

"Au fugit într-o zonă numită Tole, unde au atacat populația locală și le-au distrus proprietățile ca represalii pentru sprijinul lor perceput pentru OLA. Luptătorii noștri nici măcar nu ajunseseră în acea zonă când au avut loc atacurile."

Etiopia se confruntă cu tensiuni etnice generalizate în mai multe regiuni, majoritatea din cauza unor nemulțumiri istorice și a unor tensiuni politice. Poporul Amhara, al doilea grup etnic ca mărime din cele peste 110 milioane de locuitori ai Etiopiei, a fost vizat frecvent în regiuni precum Oromia.

Will Davison, expert în Etiopia la International Crisis Group, a declarat că situația din Oromia se deteriorează.

"Problemele au rădăcini politice și nu există niciun semn că acestea sunt abordate. Așa că, deocamdată, asta înseamnă violențe din ce în ce mai intense din partea ambelor părți", a declarat Davison.

