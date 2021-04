Un studiu efectuat în SUA indică faptul că masca nu are un impact semnificativ asupra evoluției epidemiei

În Statele Unite, strategia de sănătate nu este stabilită la nivel federal, ci la nivel de stat. Fiecare guvernator a stabilit reguli diferite privind purtarea măștii. Un studiu al First Trust a comparat evoluția epidemiei în statele în care masca este obligatorie și în cele în care nu, scrie smartradio.ro.

The First Trust Covid-19 Tracker March 5, 2021 update.

Click here for the latest data: https://t.co/vsEkQpCBt4#FirstTrust #Covid19 pic.twitter.com/cM3m3dkXj3