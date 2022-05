Massimiliano Allegri, un car de nervi în finala Cupei Italiei: Unul de la Inter a trecut pe lângă mine şi mi-a dat un șut

Antrenorul echipei Juventus Torino, Massimiliano Allegri, a fost eliminat de pe banca de rezerve în minutul 102 al finalei Cupei Italiei cu Inter Milano şi a explicat după meci ce s-a întâmplat, conform news.ro.

"Unul de la Inter a trecut pe lângă mine şi mi-a dat un şut. Nu ştiu cine a fost, dar m-am enervat. Este normal. Arbitrul a venit şi m-a dat afară. Pe bună dreptate...", a spus el potrivit gazzetta.it.

Inter Milano a câştigat, miercuri, Cupa Italiei, după ce a învins, în finală, la Roma, cu scorul de 4-2 (1-0, 2-2), după prelungiri, pe Juventus Torino.

Cu această înfrângere, Juventus încheie un sezon slab, fără niciun trofeu.

"Felicitări echipei Inter! Venim după un an în care nu am câştigat niciun trofeu. Această supărare trebuie păstrată pentru anul viitor, când trebuie să ne întoarcem la victorii. Am atins un obiectiv important, care în ianuarie părea greu de cucerit (n.r. - calificarea în Liga Campionilor), am făcut un parcurs bun. Acum trebuie să ne concentrăm să terminăm în cel mai bun mod posibil şi să o luăm de la capăt anul viitor", a spus Allegri.