Mastercard şi Festivalul Internaţional de Film Transilvania susțin arta cinematografică pentrul al 15-lea an consecutiv

Parteneriatul dintre Mastercard şi Festivalul Internaţional de Film Transilvania (TIFF) continuă pentru al 15-lea an consecutiv, cu ocazia celei de-a XX-a ediţii a celui mai renumit şi longeviv festival de film de lungmetraj din România, a anunţat joi compania.

"Festivalul Internaţional de Film Transilvania este un reper atât pentru industria cinematografică autohtonă, cât şi mult dincolo de graniţele ţării, fiind sinonim cu filme de calitate, actori şi cineaşti de referinţă şi o atmosferă unică, an de an. În calitate de partener al TIFF, Mastercard are onoarea şi bucuria de a face parte din acest univers al artei cinematografice şi de a contribui, totodată, la calitatea vieţii culturale din România. Mastercard este şi anul acesta cardul preferat al festivalului, oferind tuturor participanţilor soluţii de plată sigure, rapide şi inovatoare, precum şi o serie de surprize şi experienţe de nepreţuit, care completează farmecul acestui eveniment atât de aşteptat în fiecare an", a declarat Cosmin Vladimirescu, Country Manager Mastercard România şi Croaţia.

Încă din 2006, Mastercard le oferă experienţe de nepreţuit şi cele mai inovatoare tehnologii de plată cinefililor şi cineaştilor români şi străini, conform agerpres."În aproape două decenii, TIFF nu s-a oprit niciodată, nici măcar în perioadă de pandemie. Nu am fi reuşit acest lucru fără sprijinul unor parteneri precum Mastercard, mereu deschişi provocărilor creative pe care le-am lansat în dorinţa de a ne păstra relevanţi în misiunea noastră de a susţine filmul românesc şi viaţa culturală din România", a declarat Cristian Hordilă, Festival Manager TIFF.Festivalul Internaţional de Film Transilvania (TIFF) are loc în intervalul 23 iulie - 1 august, în Cluj-Napoca, iar în această perioadă, Mastercard asigură, în calitate de partener oficial, locul de întâlnire pentru toţi cineaştii prezenţi în lounge-ul de la Casa TIFF. De asemenea, aici vor avea loc discuţii zilnice cu diferiţi invitaţi speciali. Mai mult, Mastercard pregăteşte promoţii şi surprize memorabile pentru toţi iubitorii de film care plătesc cu cardul Mastercard sau Maestro pe durata festivalului.Potrivit comunicatului, în cadrul acestei ediţii, la Gala de închidere TIFF.20, Mastercard va acorda Premiul Publicului, pentru filmul preferat de cinefili. În cadrul ediţiilor anterioare, producţii celebre precum Babyteeth: Prima iubire, regizat de Shannon Murphy (2020); Copilul-problemă de Nora Fingscheidt (2019); Vinovatul, de Gustav Moller (2018); Piatră pe inimă, de Gudmundur Arnar Gudmundsson (2017), au primit premiul oferit de Mastercard.Mastercard este o companie de tehnologie în industria globală de plăţi.