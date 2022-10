Măsură inedită în penitenciare: 7000 de deținuți apți de muncă, 5000 sunt dornici să muncească, iar 2000 muncesc

Măsură inedită în penitenciare: 7000 de deținuți apți de muncă, 5000 dornici să muncească. 2000 de deținuți muncesc. 40 de deținuți sunt cazați la firma beneficiară.

40 de deținuți muncesc la o firmă din domeniul auto, care le asigură cazarea. Programul se va extinde în toată țara.

Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a inițiat un proiect pilot la Penitenciarul Ploiești, prin care 40 de deținuți, clasificați în regim deschis, muncesc la o firmă din industria auto și sunt cazați în spațiile proprii ale beneficiarului, pe cheltuiala firmei. Implementată la nivelul poliției penitenciare, această măsură ar determina reducerea semnificativă a supraaglomerării din penitenciare și a presiunii psihice exercitate de către deținuți asupra polițiștilor de penitenciare.

10 întrebări și răspunsuri cu Dan HALCHIN (Director general ANP) și Cosmin DOROBANȚU (Președinte FSANP).

Q: Cate persoane sunt apte de muncă și doresc să lucreze?

R: Aproximativ 7000 de deținuți.

Q: Despre ce detinutii vorbim?

R: Deținuți din regimurile: deschis (RD), semi-deschis (RSD) si închis (RÎ). In forma de colaborare de tipul celei de la Penitenciarul Ploiesti vor putea fi cooptați numai deținuți din regimul deschis si regimul semi-deschis, care sunt aproximativ 5000 de deținuți apți și dornici de muncă.

Q: Cum se va implementa acest demers? Adica vor fi supravegheati de cineva?

R: Supravegherea va fi realizata de politisti de penitenciare. Atat la punctul de lucru, cat si la vivekul locatiei de cazare.

Q: In ce domenii ar putea sa lucreze detinutii?

R: In domenii precum industria auto (cablaje) sau alte domenii cu caracter de manufactura.

Q: Exista deja propuneri din partea patronilor?

Q: Au existat firme unde au angajat detinuti? Daca da, unde si in ce domeniu?

R: Da, exemplul de la Ploiesti este unul dintre cele mai recente si primul cu cazare in exteriorul unitatii. Contracte de munca, cu mentinerea detinutilor in unitatea penitenciara, dupa terminarea prog de lucru, sunt mult mai multe, fiind angrenati aprox 2000 de condamnati, in marea majoritate a unitatilor penitenciare.

Domeniile sunt diverse: cusut pantofi, cablaje auto, munci necalificate in constructii, manipulare marfuri depozit etc.

Q: De ce beneficii vor avea parte detinutii care vor sa participe la acest demers?

R: Beneficii financiare, respevtiv 40% din salariul minim, beneficii la durata pedepsei, adica la 4 zile lucrate li se scade ina din pedeapsa, beneficiile unei interactiuni sociale pozitive, respevtiv cu reprez angajatorului, alti muncitori etc.

Q: Cine asigura hrana deținuților? Dacă verifica cineva calitatea hranei?

R: Hrănirea este asigurată de penitenciar, in aceleasi norme si conditii ca pentru ceilalti detinuti, iar masa se serveste intr-o sala amenajată la locatia cazarii.

Q: Cum se realizează controlul deținuților și câte controale minime ar trebui efectuate?

R: Controalele, supravegherea si paza sunt realizate dupa un Plan care se stabilește de către conducerea penitenciarului în urma unei evaluări la fața locului.

Q: In ce penitenciare se mai extinde proiectul?

R: Sunt in negocieri avansate Penitenciarul Timisoara, Penitenciarul Bistrita si Penitenciarul Poarta Alba.

Q: Daca se are in vedere pe viitor folosirea brățărilor electronice?

R: Exista o legislatie in acest sens, insa partea de implementare tehnica este in analiza si dezvoltare la MAI.