Măsurile implementate în toate domeniile coordonate pentru reducerea efectelor generate de coronavirus, anunţate de MT - Transportul de marfă se face pe culoare

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor (MTIC) alături de conducerea unităţilor din subordinea şi autoritatea ministerului au implementat o serie de măsuri pentru reducerea efectelor generate de criza noului coronavirus şi sprijinirea agenţilor economici ce activează în industria transporturilor din România, potrivit Agerpres.

"Românii trebuie să ştie că, în această perioadă dificilă, Guvernul României ia cele mai bune măsuri pentru prevenirea şi combaterea noului virus coronavirus (Covid-19). La nivelul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor am cerut urgent implementarea Hotărârilor Comandamentului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă (CNSSU) şi o monitorizare activă a tuturor evoluţiilor pentru a putea aplica cu celeritate măsurile necesare. Cu ajutorul colegilor noştri de la Ministerul Afacerilor Externe şi al ambasadelor României din Uniunea Europeană suntem într-un dialog permanent cu omologii mei din spaţiul comunitar pentru ca problemele cu care se confruntă acum transportatorii români să fie cât mai repede rezolvate. Eforturile pe care fiecare dintre noi le facem zi de zi au dus deja la deblocarea unor situaţii care puteau afecta în mod ireversibil operatorii români de transport. Toate problemele cu care ne confruntăm le voi ridica de fiecare dată, când am ocazia, în discuţiile pe care le am cu omologii din UE şi voi cere ca în spaţiul comunitar toate acţiunile noastre să aibă coerenţa necesară pentru ca efectele crizei generate de noul coronavirus să aibă un impact cât mai scăzut asupra activităţii operatorilor de transport români", a spus ministrul Transporturilor, Lucian Bode, citat într-un comunicat remis marţi AGERPRES.

Potrivit MTIC, în domeniul rutier, au fost create culoare principale de acces pentru transportul de marfă, fiind făcute demersuri către Ministerele Afacerilor Externe ale statelor pe teritoriul cărora au fost identificate situaţii de blocaj pentru obţinerea culoarelor de trecere din frontieră în frontieră.



De asemenea, au fost deblocate punctul feroviar de trecere a frontierei de la Valea lui Mihai şi situaţiile existente la frontierele Fernetti şi Gorizia, fiind efectuate discuţii telefonice directe cu reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne şi Poliţia de Frontieră din Slovenia şi cu Reprezentanţa României la Bruxelles şi Comisarul European pentru Transporturi, Adina Vălean.



În acest context, a fost solicitată Comisiei Europene notificarea celorlalte state membre pentru aplicarea prevederilor art. 14 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr.561/ 2006, respectiv de a aplica pentru situaţiile excepţionale posibilitatea derogării pe perioadă de maxim 30 de zile de la obligativitatea respectării duratelor de conducere şi a perioadelor de repaus prevăzute de legislaţia socială în domeniul transporturilor rutiere.



Reprezentanţii MT susţin că au fost făcute solicitări scrise către Poliţia de Frontieră, Direcţia de Sănătate Publică (DSP), Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Animalelor (ANSVSA) pentru a excepta şoferii de camion de la obligativitatea carantinării la intrarea în ţară.



În domeniul naval, Autoritatea Navală Română împreună cu Ministerul Sănătăţii, ISU, Prefectura Constanţa au luat decizia de carantinare în rada portului Constanţa a tuturor navelor care vin din zonele de risc roşii sau galbene până la împlinirea celor 14 zile de la părăsirea ultimului port de escală situat într-una din aceste zone sau de la îmbarcarea unor membri ai echipajului care vin din zone de risc.



"Administraţia Fluvială a Dunării de Jos R.A. Galaţi a instituit două zone de staţionare la ancoră şi carantinare pentru navele care au operat în ultimele 14 zile într-un port aflat într-o zonă roşie de focar epidemiologic şi au ca destinaţie un port de pe Dunărea Maritimă, după cum urmează: rada maritimă a portului Sulina (pentru navele care urmează să intre pe Canalul Sulina dinspre Marea Neagră) şi Dunăre Mm44 (pentru navele care vin dinspre Canalul Bâstroe)", se arată în comunicatul MT.



În ceea ce priveşte domeniului aviaţiei, MTIC susţine că au fost efectuate dezinfectări periodice ale fluxurilor de sosiri în aeroporturi şi dezinfectarea aeronavelor sosite din zonele galbene/roşii, precum şi a celor care au avut la bord pasageri simptomatici COVID 19, iar pe fluxurile de sosiri pasageri a fost suplimentat numărul de reprezentanţi ai Autorităţii de Sănătate Publică, pentru întărirea controlului sanitar la frontieră, în condiţiile în care a fost elaborată de Autoritatea de Sănătatea Publică procedura operaţională privind managementul pasagerilor sosiţi în România.



De asemenea, s-au achiziţionat 3 scannere termice pe Aeroportul Henri Coandă: 2 pe fluxul normal şi 1 pe fluxul de chartere.



În ceea ce priveşte angajaţii aeroporturilor au fost întreprinse măsuri de protecţie a personalului aeroportuar care intră în contact cu pasagerii; Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti a intensificat măsurile de dezinfecţie, în special în zona fluxului de sosiri, la cel mult 4 ore. De asemenea, în toate spaţiile există dispensere cu gel dezinfectant pentru mâini.



La Aeroportul Henri Coandă a fost elaborat un plan de măsuri comun cu Ministerul Sănătăţii, Direcţia pentru Sănătate Publică şi Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră.



"Operatorii aerieni aflaţi în supravegherea Autorităţii Aeronautice Civile Române aplică standardele ICAO şi directivele EASA (Agenţia Europeană pentru Siguranţa Aviaţiei) cu privire la măsurile de prevenire şi protecţie la bordul aeronavelor în cazul epidemiilor/pandemiilor; Aeroporturile, ROMATSA şi AACR au elaborat planuri pentru asigurarea continuităţii activităţilor specifice în funcţie de evoluţia COVID 19", se mai spune în comunicat.



În privinţa restricţiilor în relaţia cu alte state, MTIC precizează că România a suspendat pentru perioada 9 -23 martie 2020, ora 12,00, cursele aeriene spre/dinpre Italia, ţara cu cele mai multe cazuri de îmbolnăviri şi decese din Europa. Măsura a fost notificată Comisiei Europene şi statelor membre, în conformitate cu regulamentele europene.



Potrivit sursei citate, este interzisă îmbarcarea cu destinaţia România a cetăţenilor străini care sosesc din zonele roşii (Rep Populară China - regiunea Hubei, Italia, Coreea de Sud - Daegu (oraş) si Cheongdo (judeţ), Iran - întreaga ţară). "Pasagerii, cetăţeni români, care sosesc în România din statele declarate "zone roşii", vor intra în carantină timp de 14 zile, iar toate persoanele care sosesc din statele aflate în "zona galbenă", cu peste 500 de cazuri confirmate, vor intra obligatoriu în autoizolare de domiciliu, potrivit deciziei Comitetului National pentru Situaţii Speciale de Urgenţe", se precizează în comunicat.



De asemenea, ca urmare a restricţiilor de intrare în ţară impuse de autorităţile Republicii Serbia şi Republica Moldova în vederea limitării pandemiei COVID-19, începând cu 16 martie până la 31 martie 2020, TAROM suspendă operarea către/dinspre Belgrad şi către şi dinspre Chişinău. Similar, ca urmare a restricţiilor de intrare în ţară impuse de autorităţile israeliene, în perioada 12 - 31 martie 2020 TAROM a suspendat operarea către/dinspre Tel Aviv.



"Toţi pasagerii afectaţi de suspendarea acestor curse pot opta pentru reprogramarea pe date ulterioare a călătoriilor fără penalizare sau rambursarea integrală a biletelor/tronsoanelor neutilizate", spun reprezentanţii MTIC.



În domeniul feroviar, Metrorex a instituit în toate staţiile sale plata cu cardurile, direct la turnichete, astfel se evită contactul direct cu angajatul, fiind puse în circulaţie toate trenurile, iar două trenuri sunt permanent în rezervă caldă. De asemenea, s-a luat decizia ca trenurile să nu ajungă simultan (dus-întors) în staţii, iar timpii de parcurs au fost reduşi la minimum. "Se dezinfectează în mod obligatoriu toate elementele de contact ale trenurilor Metrorex (butoane contact, bare de sprijin, scaune). Trenurile sunt dezinfectate ori de cate ori permite staţionarea în depouri", se menţionează în comunicat.



Potrivit sursei citate, CFR Călători a suspendat temporar circulaţia unor trenuri în trafic intern (44 de trenuri) şi internaţional cu respectarea posibilităţii de mobilitate a cetăţenilor, dar şi unele trenuri care aveau drept scop transportul elevilor de la domiciliu la centrele şcolare, pe durata suspendării cursurilor de către Ministerul Educaţiei şi Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă.



"CFR Călători monitorizează atent gradul de ocupare a trenurilor pe rutele interne, în condiţiile în care mai multe companii/societăţi au anunţat program redus sau munca de la domiciliu pentru angajaţii lor. În aceste condiţii este posibilă suspendarea unor trenuri de navetă. Orice modificare în graficul de circulaţie a trenurilor va fi anunţată public în cel mai scurt timp de la luarea deciziei", spun reprezentanţii MTIC.



Nu în ultimul rând, CFR Călători a suspendat temporar trenurile internaţionale spre Moldova, Bulgaria, Ucraina şi Ungaria, având în vedere faptul că anumite puncte de frontieră, în acord cu administraţiile feroviare din alte ţări vecine. În urma deciziei Ungariei de a-şi închide graniţele pentru cetăţenii de altă naţionalitate decât cea maghiară, CFR Călători a suspendat temporar circulaţia trenurilor în trafic internaţional care fac legătura între România şi Ungaria.



"Prin frontiera de stat Curtici, circulă zilnic un număr de 10 trenuri (dus-întors). CFR Călători a suspendat temporar circulaţia următoarelor trenuri:72/ 73 Bucureşti Nord - Budapesta şi retur; în trafic intern, trenul circulă pe relaţia Bucureşti Nord - Timişoara Nord şi retur, iar trenul 72 îşi va modifica ora de plecare din staţia Bucureşti Nord; 74/75 Braşov - Budapesta şi retur, trenul circulă până la Arad şi retur; 78/79 Timişoara Nord - Budapesta şi retur, se suspendă pe toată distanţa; 346 Bucureşti Nord - Budapesta - Viena, se suspendă pe toată distanţa; 347 Viena- Budapesta - Bucureşti Nord circulă numai pe distanţa Arad - Bucureşti; 472 Bucureşti Nord - Budapesta, circulă numai până la Arad; 473 Budapesta - Bucureşti, se suspendă pe toată distanţa", se arată în comunicat.



Cu toate că trenurile pe rute externe sunt suspendate temporar, măsurile de suspendare sunt luate în aşa fel încât să asigure în continuare nevoia de deplasare a cetăţenilor între oraşele importante din România.



MTIC precizează că anumite garnituri au fost lăsate sa circule doar in trafic intern, altele au fost comasate sau parcursul anumitor trenuri a fost prelungit ca sa acopere nevoia de mobilitate.



În funcţie de evoluţia pandemiei şi deciziile Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, CFR Călători va lua in continuare si alte măsuri pentru restrângerea efectelor, protecţia, siguranţa, securitatea călătorilor şi a personalului propriu, măsuri ce vor fi aduse la cunoştinţa opiniei publice în mod operativ.