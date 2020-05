Dr.Adina Alberts prezintă Matematica Frumuseții

Într-o expunere pe pagina sa de socializare, medicul Adina Alberts, a prezentat Matematica Frumuseții:

”MATEMATICA FRUMUSEȚII

Știm astăzi mai bine că oricând că există niște standarde matematice de frumusețe, universal valabile, atât în rândul tuturor organismelor vii cât și în tot ceea ce ne înconjoară.

Chipul unui fotomodel de succes este „frumos” pentru marea majoritate dintre noi, caucazieni, africani sau asiatici, altfel nu ar avea succes. Cu cât un chip este mai armonios, păstrând proporțiile geometrice ideale, cu atât va fi considerat mai frumos.

Iată câteva exemple:

• Pentru ca un chip să fie armonios, fața trebuie să se poată împărți în trei părți egale și anume: înălțimea frunții (de la inserția părului până la zona intersprâncenoasă), lungimea nasului (de la baza nasului până la inserția columelară), de la nas până la marginea inferioară a mentonului;

• Lungimea urechilor să nu fie mai mare decât 1/3 din lungimea feței;

• Unghiul pe care-l face nasul cu buza superioară, privit din profil, trebuie să fie mai mare de 90° dar nu peste 120º;

• Buza superioară trebuie să aibă un volum pe jumătate față de cea inferioară, indiferent de forma și anatomia lor;

• Lățimea nasului trebuie să fie egală cu distanța intersprâncenoasă - acest lucru se poate corecta ușor de către o cosmeticiană pricepută;

• Pentru a se încadra în limitele ideale de frumusețe, volumul sânilor trebuie să fie mai mare de 250 ml care înseamnă cupa A plus spre B, dar nu mai mare de 500 ml care înseamnă cupa C plus spre D, bineînțeles în armonie proporționată cu restul corpului. Un sân de 250 ml la o femei voinică și înaltă sunt prea mici. La fel și în cazul unei persoane firave și minione, un bust de cupa D este considerat dizgrațios, poate fi chiar vulgar;

• Capul reprezintă aproximativ 1/8 din înălțimea corpului;

• Picioarele (până în talie) reprezintă 0,6 din înălțime;

• Lățimea umerilor trebuie să fie 1/4 din înălțimea corpului,

• Distanța de la cot până la umăr este 1/5 din înălțime;

• Distanța de la cot până la degete inclusiv, reprezintă ¼ din înălțime.

SUFLETUL FRUMUSEȚII

Putem spune că frumusețea este și o percepție personală. Fiecare dintre noi avem alte valori și idei despre frumusețe, și reacționăm spunând “vai ce frumoasă este!” ghidați de propriul nostru ADN. Educația și mediul în care am crescut își spun cuvântul și în această privință. Avem nevoie să ne simțim acasă atunci când iubim. Sau iubim ceea ce ne face să ne simțim acasă din punct de vedere al trasăturilor.

Aici nu e nevoie de măsurători, ci doar de iubire.”