Mateo Susic: Am jucat stilul Dan Petrescu şi am câştigat

Mateo Susic, internaţional bosniac legitimat la CFR Cluj, a declarat, marţi seară, că s-a simţit ca la antrenament la echipa clujeană, pentru că şi-a întâlnit colegii. El a precizat că victoria, venită după un joc în stilul Dan Petrescu, este meritată, potrivit news.ro

“A fost ca la antrenament, cu prietenii de la CFR şi jucători care joacă în România. Când câştigi normal, meriţi. Am meritat. A fost foarte mare ocazie pentru România. Am jucat stilul Dan Petrescu 1-0 şi am câştigat”, a spus Susic la Digi Sport.

Reprezentativa României a fost învinsă, marţi seară, în deplasare, cu scorul de 1-0, de selecţionata Bosniei, într-un meci din Grupa a 3-a a Diviziei B din Liga Naţiunilor.

A marcat Prevljak, în minutul 68.