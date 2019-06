Matteo Politi, esteticianul vedetelor cu 8 clase, a fost eliberat. Judecătorii au înlocuit măsura arestării cu cea a controlului judiciar

Matteo Politi, medicul fals din Italia, care a practicat medicina în România deși nu avea nici un drept, a fost pus în libertate, sub control judiciar,

Potrivit magistrașilor de la Judecătoria sectorului 1, falsul medic este obligat să nu părăsească Bucureștiul decât cu acordul procurorilor, să nu exercite deloc meseria de medic și să țină legătura periodic cu organele competente care se ocupă de cazul său.

Solutia pe scurt: În temeiul art. 237 alin. (2) C.pr.pen. şi art. 242 alin. (2) C.pr.pen., cu ref. la art. 211 alin. (1) şi art. 202 alin. (1) C.pr.pen., admite cererea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, înlocuieşte măsura arestării preventive dispusă prin Încheierea din data de 07.02.2019 a Judecătoriei Sectorului 1 București în dosarul nr. 3293/299/2019 faţă de inculpatul POLITI MATTEO, cu măsura preventivă a controlului judiciar pe o durată de 60 zile, începând cu data rămânerii definitive a prezentei încheieri. Dispune punerea în libertate a inculpatului POLITI MATTEO de sub puterea măsurii arestării preventive la data rămânerii definitive a prezentei încheieri, dacă nu este arestat sau deţinut în altă cauză. În baza art. 215 alin. 1 C.pr.pen., impune inculpatului respectarea următoarelor obligaţii, pe durata măsurii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, judecătorul de drepturi și libertăți, judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se afla cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la secţia de poliţie în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul în fapt inculpatul, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori sunt chemați.

În baza art. 215 alin. 2 C.pr.pen., pe timpul controlului judiciar, impune inculpatului să respecte următoarele obligaţii: a) să nu depăşească raza teritorială a Municipiului Bucureşti și a județului Ilfov, decât cu încuviinţarea prealabilă a organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi și libertăți, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată; b) să nu desfăşoare profesia de chirurg plastician-estetician; c) să comunice periodic informaţii relevante despre mijloacele de existenţă; În temeiul art. 215 alin. (3) C.pr.pen. atrage atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. În temeiul art. 215 alin. (4) C.pr.pen. desemnează secţia de poliţie în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul în fapt inculpatul cu supravegherea respectării de către acesta a obligaţiilor care îi revin pe durata controlului judiciar. În temeiul art. 275 alin. (3) C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În temeiul art. 272 C.pr.pen., cheltuielile cu apărătorul din oficiu rămân în sarcina statului şi se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare, pentru prezenți, respectiv de la comunicare, pentru absenți. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 03.06.2019, ora 13.05”, se arată în decizia judecătorilor.

Un fals medic a operat la clinici private din România, sub numele de Matthew Mode, fără a avea studii medicale. Bărbatul, pe numele real Matteo Politi, nu avea avizul Colegiului Medicilor, dar practica în baza unui cod de parafă obţinut de la DSP Bucureşti.

El a fost prins la Curtici, când încerca sa iasă din ţară, şi a fost arestat, fiind cercetat pentru înşelăciune şi de exercitarea fără drept a unei profesii.

În 8 februarie, ministrul Sănătăţii, Sprina Pintea, a anunţat că, după ce Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti (DSPMB) a demarat o anchetă pentru a verifica modul în care a fost eliberat codul de parafă în cazul falsului chirurg Matteo Politi, s-a mai descoperit un caz silimar. În acest caz au fost sezizaţi poliţiştii şi procurorii.

Politi a operat la clinici private din România, sub numele de Matthew Mode, fără a avea studii medicale, deşi conform CV-ului absolvise universităţi prestigioase, a scris Libertatea, care precizează că bărbatul, pe numele real Matteo Politi şi fost valet de parcare, nu avea nici avizul Colegiului Medicilor, care a sesizat Parchetul în acest caz. Ministrul Sănătăţii Sorina Pintea a declarat marţi că ministerul nu i-a echivalat diplomele de studii falsului medic şi că acestuia i s-a permis în mod ilegal să opereze.

Politi a primit cod de parafă de la Biroul de Informatică şi Biostatistică Medicală în 23 martie 2018, funcţionarul care i l-a eliberat fiind mutat disciplinar până la finalizarea anchetei interne, a anunţat DSP, care preciza că vor fi verificate toate codurile de parafă eliberate în 2018.

Ministrul Sănătăţii Sorina Pintea a declarat la Europa FM că funcţionara Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti care i-a dat codul de parafă falsului chirurg Matteo Politi spune că a făcut-o "din milă". De asemenea, conform ministrului, Politi avea şi asigurare de malpraxis.

Avocata la care falsul medic spune că a apelat, Matteo Politi apare indicat, în limba sârbă, drept absolvent al Facultăţii de Medicină din Kosovo, scrisă în limba sârbă, deşi în provincie este folosită limba albaneză, explicaţia fiind că facultatea a rămas sub administraţie sârbă şi se numeşte University of Priştina, chiar dacă sediul ei nu mai e în Priştina, actuala capitală a Republicii Kosovo. El ar fi studiat la Priştina în perioada 2007 - 2013.

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în legătură cu acest caz, pentru posibila încălcare a art. 34 şi a art. 52 din Constituţie, privind dreptul la ocrotirea sănătăţii, respectiv dreptul persoanei vătămate, de o autoritate publică.