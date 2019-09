Măturii CUTREMURĂTOARE ale fetei răpite și violate ca Alexandra Măceșanu: 'Mi-a spus că o să mă bată dacă stau încordată'

Fata de 19 ani care a fost răpita și violată, la fel ca Alexandra Măceșanu, dar care a fost salvată în timp record de oamenii legii și-a povestit, în direct la TV, calvarul.

Citește și: BĂTAIE de JOC la Caracal? Tânără sechestrată și violată, ca Alexandra Măceșanu, salvată în 20 de minute de poliție

"Mi-a trimis mesaj, am continuat să vorbim. Aseara m-a cautat, m-a intrebat daca pot sa ies sa ma vad cu el. Am zis "da". Nu stiam ce are el in gand. Am avut in gand sa fug si sa tip, la ora aia nu era nimeni pe strada si pe scari. (...) Am incercat sa il imping, a zis ca degeaba ma opun ca el o sa o faca. Si cu, si fara apobarea mea. Mi-a spus ca o sa ma bata daca stau incordata", a povestit adolescenta, la Antena 3.