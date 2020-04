Mauro Biagini: Am ales poporul român pentru că este cel cu cultura cea mai apropiată de a noastră - pornind de la limbă

"Românul de la Porta Venezia vorbește despre prejudecăți, despre rasism. Am ales poporul român pentru că este cel cu cultura cea mai apropiată de a noastră - pornind de la limbă, deci asemănătoare cu latina - și pentru că am mulți prieteni care provin din România. Am admirat întotdeauna marii săi scriitori din această țară. Mircea Cărtărescu, Emil Cioran , Ionesco, pentru a numi doar câteva. Și apoi noul cinema românesc, desigur. Îmi place foarte mult. Cristian Mungiu, Peter Netzer și Adina Pintilie sunt regizori extraordinari." spune Mauro Biagini, intr-un interviu care poate fi gasit aici.