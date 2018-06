MECIUL CARIEREI: Simona Halep, la un pas de primul titlu de Grand Slam. Toate detaliile înainte de finala de la Roland Garros

Simona Halep joacă, astăzi, pentru un prim titlu de Grand Slam, la Roland Garros, după ce se află pentru a patra oară în finală la un turneu de asemenea anvergură, a doua din acest an, după Australian Open. Indiferent de rezultatul meciului din finala de la Roland Garros cu Sloane Stephens, Halep îşi va păstra locul I WTA şi în ierarhia ce va fi publicată luni, transmite news.ro.

Simona Halep a avut un traseu mai greu până în finala French Open, faţă de adversara ei din ultimul act, Sloane Stephens. Românca a fost nevoită să stea pe teren o oră şi 13 minute în plus faţă de câştigătoarea US Open.

Simona Halep, locul I WTA, opt ore şi 45 de minute petrecute pe teren până la finală, a obţinut următoarele rezultate la actuala ediţie:

Turul I - Alison Riske (SUA), locul 83 WTA, scor 2-6, 6-1, 6-1, într-o oră şi 24 de minute;

Turul II - Taylor Townsens (SUA), locul 72 WTA, scor 6-3, 6-1, 1h08;

Turul III - Andrea Petkovic (Germania), locul 107 WTA, scor 7-5, 6-0, 1h28;

Optimi de finală - Elise Mertens (Belgia), locul 16 WTA, scor 6-2, 6-1, 0h59;

Sferturi de finală - Angelique Kerber (Germania), locul 12 WTA, scor 6-7 (2), 6-3, 6-2, 2h14;

Semifinale - Garbine Muguruza (Spania), locul 3 WTA, scor 6-1, 6-4, 1h32.

Sloane Stephens, locul 10 WTA, şapte ore şi 32 de minute pe teren, a trecut de următoarele jucătoare:

Turul I - Arantxa Rus (Olanda), locul 106 WTA, scor 6-2, 6-0, 0h49;

Turul II - Magdalena Frech (Polonia), locul 136 WTA, scor 6-2, 6-2, 1h02;

Turul III - Camila Giorgi (Italia), locul 57 WTA, scor 4-6, 6-1, 8-6, 2h26;

Optimi de finală - Anett Kontaveit (Estonia), locul 24 WTA, scor 6-2, 6-0, 0h52;

Sferturi de finală - Daria Kasatkina (Rusia), locul 14 WTA, scor 6-3, 6-1, 1h10;

Semifinale - Madison Keys (SUA), locul 13 WTA, scor 6-4, 6-4, 1h13.

Simona Halep, 26 de ani, şi Sloane Stephens, 25 de ani, s-au întâlnit de şapte ori până în prezent, românca triumfând de cinci ori, de două ori pe zgură.

Precedentele partide jucate de ele au fost următoarele:

- Turul I, Barcelona, 2012, Simona Halep, scor 6-4, 6-4;

- Optimi, Hobart, 2013, Sloane Stephens, scor 6-4, 6-0;

- Turul I, Australian Open, 2013, Sloane Stephens, scor 6-1, 6-1;

- Optimi, Roland Garros, 2014, Simona Halep, scor 6-4, 6-3;

- Sferturi, Miami, 2015, Simona Halep, scor 6-1, 7-5;

- Turul I, Washington, 2-17, Simona Halep, scor 7-6 (3), 6-0;

- Semifinale, Cincinnati, 2017, Simona Halep, scor 6-2, 6-1.

Simona Halep, în vârstă de 26 de ani şi 1,68 de metri înălţime, va disputa a XXXI-a finală din carieră, a patra din acest an.

Titluri WTA de simplu: 16 - Shenzhen (WTA), în 2018, Madrid (Premier Mandatory), în 2017, Montreal (Premier 5), Bucureşti (WTA), Madrid (Premier Mandatory), toate trei în 2016, Shenzhen (WTA), Dubai (Premier 5), Indian Wells (Premier Mandatory), toate trei în 2015, Doha (Premier 5), Bucureşti (WTA), ambele în 2014, Nurnberg (WTA), 's-Hertogenbosch (WTA), Budapesta (WTA), New Haven (Premier), Moscova (Premier) şi Sofia (turneul "mic" al campioanelor), toate cele şase în 2013;

Finale WTA de simplu: 14 - Roma (Premier 5), Australian Open (Grand Slam) - în 2018, Beijing (Premier Mandatory), Cincinnati (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Roma (Premier 5), în 2017, Rogers Cup (Toronto), Cincinnati (ambele de categorie Premier 5), în 2015, WTA Finals - Singapore (Turneul Campioanelor), Roland Garros (Grand Slam), Madrid (Premier Mandatory), toate trei în 2014, Bruxelles (Premier), în 2012 şi Fes (WTA), în 2011 şi 2010.

În precedentele finale la Roland Garros, Halep a fost învinsă de Maria Şarapova, în 2014, cu scorul de 6-4, 6-7(5), 6-4, şi de Jelen Ostapenko în 2017, cu 4-6, 6-4, 6-3.

În acest an, la Australian Open, ea a fost învinsă în ultimul act de daneza Caroline Wozniacki, cu 7-6(2), 3-6, 6-4.

Dacă Simona Halep se va impune sâmbătă, ea va fi a doua româncă învingătoare într-o finală de Grand Slam, chiar la Roland Garros, după 40 de ani (Virginia Ruzici, în 1978, la French Open) şi al treilea român care câştigă un "major" (Ilie Năstase, French Open - 1973 şi US Open - 1972).

Finala turneului de la Roland Garros începe la ora 16.00 şi va fi transmisă de Pro TV şi Eurosport.

"It's very special to be No.1"



Ahead of the @rolandgarros final, @Simona_Halep and her coach Darren Cahill discuss her rise through the rankings, her performances and the state of the women's game --> https://t.co/HTeRB3pHlG pic.twitter.com/LEEZaNIZeP