Meciul cu Astra va fi mai greu decât cel cu CFR Cluj, spune Robert Ilyeş de la Sepsi OSK

Antrenorul secund al echipei de fotbal Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, Robert Ilyeş, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă online, că meciul cu Astra Giurgiu va fi mult mai greu decât cel cu CFR Cluj din etapa precedentă deoarece formaţia condusă de antrenorul Eugen Neagoe se blochează foarte bine în apărare, potrivit Agerpres.

"Urmează un meci cu Astra, unul mult mai greu decât cel cu CFR Cluj. Asta pentru că domnul Neagoe (n.r. - Eugen Neagoe, antrenorul formaţiei Astra) are un stil de a închide jocul. E un foarte bun tactician. Orice echipă a pregătit a avut rezultate foarte bune. Ştiu că va fi greu să desfacem apărarea supra-aglomerată a Astrei. Dar trebuie să găsim soluţii să înscriem cât mai repede pentru că o dată cu trecerea timpului adversarii ne pot crea probleme. În plus, Astra e o echipă care joacă bine şi pe contraatac şi ne pot surprinde dacă nu suntem atenţi în apărare", a afirmat tehnicianul.

"Până acum în acest retur nu am reuşit să câştigăm, însă avem mari speranţe să terminăm în primele şase locuri. Nu am reuşit să facem transferurile pe care ni le-am dorit foarte mult, dar pot să spun că avem o echipă competitivă şi echilibrată până la urmă vom reuşi să încheiem returul în primele şase", a adăugat Robert Ilyeş.



La rândul său, noul jucător al formaţiei Sepsi OSK, spaniolul Eder Gonzalez Tortella, a afirmat că oferta grupării din Sfântu Gheorghe a fost cea mai bună şi se bucură că a reuşit să debuteze în Liga I.



"Când am fost la Ciuc am primit câteva oferte, dar cea de la Sepsi a fost cea mai bună. Mă bucură încrederea preşedintelui şi a antrenorului. Am fost primit foarte bine de colegi, îmi place aici. A fost foarte frumos la debutul în Liga I, din păcate am pierdut. Cu Astra va fi dificil pentru că adversara se apără foarte bine. Noi trebuie să avem răbdare, să avem o posesie bună şi dacă jucăm la fel ca şi cu CFR Cluj sigur putem să câştigăm", a precizat Eder Gonzalez.



Echipa de fotbal Sepsi OSK Sfântu Gheorghe întâlneşte, sâmbătă, de la ora 12:30, pe teren propriu, formaţia Astra Giurgiu, într-o partidă contând pentru etapa a 18-a a Ligii I.