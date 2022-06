Meciul decisiv va fi contra Spaniei, spune selecţionerul Portugaliei, după înfrângerea din Liga Naţiunilor

"Nu putem primi un gol după 30 de secunde, pornind de la o minge pe care am avut-o în posesie. A fost greşeala noastră. De acolo, jocul nu a mai mers prea bine. Portugaliei i-a lipsit agresivitatea şi dorinţa ofensivă. Am fi preferat să rămânem în fruntea grupei, dar am spus mereu că meciul decisiv va fi cel împotriva Spaniei", a afirmat selecţionerul.Elveţia a obţinut primele sale puncte, după 1-0 cu Portugalia, prin cel mai rapid gol din istoria competiţiei, înscris de Haris Seferovic, după 57 de secunde.Portugalia, câştigătoarea primei ediţii a competiţiei, a suferit prima sa înfrângere în grupă.Selecţionata Spaniei, campioana en titre, este liderul Grupei a 2-a din eşalonul de elită al Ligii Naţiunilor la fotbal, după ce a învins Cehia cu scorul de 2-0, duminică, la Malaga.''La Roja'' s-a impus prin golurile marcate de Carlos Soler (24) şi Pablo Sarabia (75).În clasamentul grupei, lider este Spania, cu 8 puncte, urmată de Portugalia, 7 puncte, Cehia, 4 puncte, Elveţia, 3 puncte.