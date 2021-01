Meciul dintre Aston Villa și FC Liverpool din Cupa Angliei, incert din cauza infectărilor cu COVID-19

Meciul dintre Aston Villa şi FC Liverpool, programat vineri în turul al treilea al Cupei Angliei la fotbal, a devenit incert din cauza cazurilor de COVID-19 depistate în lotul echipei din Birmingham, transmite Reuters.

Aston Villa a închis centrul său de antrenamente şi a anulat şedinţele de pregătire de joi, în timp ce un număr de jucători şi de componenţi ai staff-ului tehnic au intrat în izolare.

Un al doilea val de teste efectuat joi de Aston Villa a avut mai multe rezultate pozitive.Federaţia engleză de fotbal (FA) a precizat joi seara că o decizie finală se va lua vineri după ce se vor afla rezultatele testelor suplimentare contra noului coronavirus.Mai devreme, FA anunţase că meciul dintre Southampton şi Shrewsbury Town din turul trei al Cupei Angliei, prevăzut sâmbătă, a fost suspendat din cauza mai multor cazuri de COVID-19 în loturile echipelor. Clubul din liga a treia a anunţat FA că are un ''număr semnificativ'' de jucători infectaţi şi că nu are suficienţi valizi pentru disputarea meciului.FA va decide săptămâna viitoare soarta meciului dintre Southampton şi Shrewsbury Town.Middlesbrough, din liga secundă, are de asemenea jucători şi membri ai corpului tehnic infectaţi înaintea meciului cu Brentford, tot din turul trei al Cupei Angliei, în timp ce Derby County a anunţat că prima echipă şi antrenorul Wayne Rooney nu vor lua parte la meciul cu Chorley, o echipă de amatori din liga a şasea, după ce au intrat în izolare din cauza COVID-19.Meciul va avea totuşi loc, pentru că Derby va trimite în teren jucători de la Under-23 şi Under-18, iar pe banca tehnică vor sta antrenorii de la echipa de tineret.Din cauza COVID-19, patru meciuri din Premier League au fost amânate de la începutul sezonului, iar peste 50 de meciuri din diviziile inferioare (English Football League) au fost amânate.