Meciul Farul – CFR Cluj: Francisc Dican: Le-am spus jucătorilor la pauză, mai rău de atât nu putem să fim. Am fost slabi rău

“Trebuie să fim oneşti şi să recunoaştem superioritatea Farului. După prima repriză în care n-am existat, am fost slabi rău, le-am spus la pauză, mai rău de atât nu putem să fim. Am început mai bine a doua repriză, am avut două ocazii importante, dar pe contraatac s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Ne punem toţi întrebarea (dacă CFR va ocupa un loc de cupe europene). Dacă vom juca în halul acesta, va fi greu. Bagheta magică este muncă şi iar muncă. Trebuie să munceşti şi să o iei de la început”, a spus Dican, potrivit Digi Sport.

Formaţia Farul Constanţa a învins, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 5-1, echipa CFR Cluj, într-un meci din etapa a cincea a play-off-ului Superligii.