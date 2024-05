Meciul Farul-Sepsi: Cosmin Matei - Nu ne aşteptam să avem o evoluţie atât de bună

„Nu ne aşteptam să avem o evoluţie atât de bună. Este o victorie foarte mare pentru noi, în faţa unui adversar foarte puternic. Am venit foarte montaţi, antrenorul chiar era... a oprit şedinţa de pregătire şi a zis că vrea atitudine. Am venit şapte ore cu autocarul şi nu acceptă să nu ne întoarcem cu puncte de la Constanţa.

Mă bucur foarte mult că am reuşit să marchez, după o perioadă grea, şi cu accidentarea, şi cu cazul de doping. Îmi doresc foarte mult să joc în continuare, să am dreptul să jos. Pe 8 mai am să merg la comisie şi am să explic exact situaţia reală şi îmi doresc să iasă bine pentru mine şi să mă bucur de fotbal”, a declarat Cosmin Matei.

Echipa Sepsi OSK a învins vineri seara, în deplasare, scor 4-1, formaţia Farul Constanţa, în etapa a opta din play-off. Golurile învingătorilor au fost marcate de Pavol Safranko (trei goluri) şi Cosmin Matei.