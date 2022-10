Medic acuză aşa-zisele tratamente şi scheme pentru imunitate: De la an la an, cei mici sunt parcă tot mai bolnavi

Un medic de familie din judeţul Sibiu afirmă, luni, că tot mai mulţi aleargă după aşa-zisele tratamente şi scheme pentru imunitate, dar, în acelaşi timp, de la an la an, cei mici sunt parcă tot mai bolnavi. Medicul are cinci recomandări pentru sporirea imunităţii, anunță News.ro.

”Văd că mulţi şi tot mai mulţi aleargă după aşa zisele tratamente şi scheme pentru imunitate, în acelaşi timp de la an la an cei mici sunt parcă tot mai bolnavi. Despre marketing numai de bine”, a scris, luni, pe Facebook, medicul Egri Eduard din Sibiu.

Acesta are şi cinci recomandări pentru cele mai bune "tratamente" pentru imunitate:

”1. Alimentaţie sănătoasă şi echilibrată conform vârstei copilului

2. Activitate fizică susţinută, ideal în aer liber indiferent de vreme şi anotimp,

3. Evitarea factorilor stresaţi: conflicte familiale, expunere la ecran, etc

4. Evitarea suprasolicitării copilului, zeci de activităţi, meditaţii, etc

5. Respectarea orelor de somn, dar şi a perioadei de recuperare după o boală”, a mai scris medicul.

Într-o postare anterioară, medicul de familie a scris că pentru mulţi copii, asta nu este vacanţă.

”Pentru mulţi dintre ei înseamnă febră, tuse, răguşeală, respiraţie dificilă, dureri de urechi sau de burtă, stare generală proastă. Atâta se poate”, a adăugat medicul.