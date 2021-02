Medicover România raportează venituri mai mari cu 7,5%, în 2020

Furnizorul de servicii medicale, Medicover, a raportat o creştere a veniturilor în România de 7,5% în 2020, comparativ cu anul anterior, până la valoarea de 128 de milioane de euro.

Potrivit unui comunicat de presă al companiei, transmis luni AGERPRES, la nivel de Grup, veniturile au crescut cu 18,2% raportat la perioada de referinţă, până la 997,8 milioane euro.

În acest context, divizia de Servicii Medicale a companiei a înregistrat, la nivel global, o creştere a veniturilor de 20,1%, până la 539,7 milioane de euro, în timp ce serviciile medicale cu plată directă accesate de către pacienţi s-au majorat cu 36,4%. În cursul anului trecut, divizia a atins un număr de 1,4 milioane de abonaţi la nivel global.În acelaşi timp, Divizia de Servicii de Diagnostic a companiei a ajuns la venituri de 473,4 milioane de euro, mai mari cu 15,9% faţă de anul 2019. De asemenea, numărul total de teste realizate pe parcursul întregului an în reţeaua globală a fost de 103,9 milioane, în uşoară scădere raportat la datele din anul precedent.Conform rezultatelor companiei, în 2020, veniturile cumulate în România au crescut cu 7,5%, până la 128 milioane euro, faţă de 119,1 milioane euro, cu un an în urmă.Totodată, veniturile diviziei de Servicii Medicale din România au consemnat un trend ascendent de 8,3%, de la an la an, până la 64,6 milioane de euro. Evoluţia diviziei de Servicii de Diagnostic a fost de 6,6% şi a atins un cuantum de 63,4 milioane de euro.România este a treia piaţă ca pondere a veniturilor la nivel global, după Germania şi Polonia, cu o contribuţie totală de 12,8% în cadrul Grupului.Medicover este unul dintre cei mai importanţi furnizori internaţionali de servicii medicale şi de diagnostic, fiind listată pe Bursa din Suedia - Nasdaq Stockholm. Compania a fost fondată în anul 1995 şi, în prezent, pieţele principale ale Medicover sunt: Polonia, Germania, România şi Ucraina.În România, Medicover este prezentă de 25 de ani pe piaţa serviciilor de sănătate private şi dispune de o reţea de 36 de clinici în Bucureşti şi în ţară şi două spitale generaliste - unul în Capitală şi un altul în Oradea. Medicover este prezentă pe plan local prin reţeaua de clinici medicale Medicover, spitalele Medicover şi Pelican, respectiv laboratoarele şi centrele de recoltare Synevo.Synevo este cel mai important furnizor de servicii de diagnostic de laborator din România şi oferă peste 2.000 de tipuri de analize uzuale şi avansate, în toate domeniile de diagnostic clinic de laborator. Reţeaua Synevo din România cuprindea, la finalul anului 2020, un total de 19 laboratoare şi 126 de centre de recoltare acoperind 39 de judeţe din ţară, respectiv 54 de oraşe.