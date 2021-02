Medicul Adrian Marinescu, dezvăluiri de la 'Matei Balş': Incendiul s-a produs chiar înainte de montarea centralelor proprii

Incendiul de la 'Matei Balş' s-a produs chiar înainte ca problema căldurii să fie rezolvată. Conducerea Institutului "Matei Balș" avea pregătite centrale termice pentru pavilioanele unde nu era suficientă căldură. Vor fi instalate săptămâna aceasta, anunță medicul Adrian Marinescu la Matinalii Digi FM, la trei zile de la incendiul în care au murit 8 persoane. Acesta recunoaște că saloanele nu aveau temperatura optimă în acest sezon rece

Realizator: O să vă rog să ne detaliaţi un pic ce înseamnă acest pavilion care a fost afectat în interiorul spitalului “Matei Balş” şi cât de important era pentru funcţionarea spitalului?

Adrian Marinescu: Era foarte important, pentru că în acest pavilion se internau peste 100 de pacienţi, au fost 101 pacienţi internaţi în momentul incendiului, dar mai erau câteva locuri libere, deci peste 100 de locuri erau în acel pavilion din 300 şi ceva din câte există cu totul. Vă spuneam, aproximativ o treime. Şi foarte important de spus că în acest pavilion practic mulţi dintre pacienţi erau cu forme severe, cu necesar de oxigen, la noi practic aceste secţii funcţionează ca o pre-terapie, sunt pacienţi grav, pacienţi cu evoluţii imprevizibile, care au necesar de oxigen pe două surse maximal şi e clar că în momentul de faţă va fi greu. Este adevărat că există un echilibru şi că acum numărul celor infectaţi este mai mic, numai că nu ştim ce va fi în viitorul apropiat, e foarte greu de spus, pandemia continuă, în acelaşi timp trebuie să fim pregătiţi.

Realizator: Aşa cum aţi spus dumneavoastră mai devreme, aceste secţii funcţionau într-un regim special, aţi confirmat lucrul acesta şi am vrea să lămurim aspectul care a apărut în presă, legat de faptul că unii pacienţi îşi aduceau aeroterme pentru a se încălzi. Ce se întâmplă în aceste saloane, putem s-o lămurim, era cald sau era frig? Era sau nu prezentă o aerotermă în aceste saloane?

Adrian Marinescu: Aş răspunde punctual în felul următor: sigur că solicitări, apropo de să spunem aerotermă – pot fi diverse surse improvizate – solicitări au fost. Întotdeauna, mai ales de când a început pandemia, dar şi înainte, aceste ... erau interzise, nu numai că nu le încurajam la nivel de spital, dar nu erau acceptate nicicum, tocmai că ne gândeam că există şi nişte riscuri. Asta o dată, în al doilea rând legat de temperatură: nu era o temperatură de confort şi acest lucru cred că a fost spus de nenumărate ori. Acum, noţiunea de frig sau de suportabil cred că este foarte relativ, depinde de percepţie. De exemplu, eu, medicul de gardă, care am fost cu o zi înainte, am fost într-o cameră de gardă care nu avea nicio altă sură în afară de calorifer. Nu pot să spun că era foarte frig, numai că în cazul meu nu aveam o simptomatologie, nu eram febril, nu stăteam perioade lungi de timp în camera de gardă, că nu poţi să stai şi atunci e total diferită situaţia faţă de cel care are o anumită vârstă, are simptomatologie, are o altă percepţie şi e clar că pentru acea persoană poate să fie frig.

Realizator: Spuneţi că este o interpretare subiectivă până la urmă a frigului şi caldului, dar din câte ştiu, ea este reglementată. Adică există un act care să reglementeze o temperatură normală în spitale şi întrebarea ar fi dacă la “Matei Balş” acea temperatură era obţinută din sursele de încălzire, între 22 şi 25 de grade, din câte ştiu e temperatura optimă pentru spitale.

Adrian Marinescu: Exact, asta v-am spus, că nu era atât... o numeam temperatură de confort şi această temperatură nu există. Aş mai face următoarea completare, apropo de institut, noi am încercat în nenumărate rânduri să punem problema în ceea ce priveşte termoficarea centralizată şi mai mult de atât, ne-am străduit şi chiar vom reuşi în această săptămână să avem un sistem independent, cu centrale termice, lucru care n-a fost deloc uşor, pentru că fiind un sistem pavilionar e destul de greu de realizat, apropo de costuri. Totuşi am reuşit şi aceste centrale sunt deja luate, urmează ca în săptămâna aceasta, poate până săptămâna viitoare, să fie independenţi şi atunci lucrurile bineînţeles că vor sta cu totul altfel.