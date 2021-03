Medicul Flavia Groșan, după audierile la Colegiul Medicilor: N-am știut ce mi se întâmplă! Am fost surprinsă

Medicul Flavia Groșan s-a arătat impresionată de faptul că oamenii au venit să o susțină, înaintea audierii la Colegiul Medicilor, dar și de mulțimea de mesaje primite. Groșan susține că această susținere o responsabilizează și va încerca să ajute fiecare pacient în parte.

''N-am ştiut ce mi se întâmplă. Am fost surprinsă, poate nu atât de surprinsă de dragostea, de simpatia oamenilor din jurul meu, pentru că eu ştiam că sunt acolo, lângă ei, dar o imensitate de lume care să mă urmărească, să mă încurajeze, eu nu am crezut că sunt capabilă să trec atâta energie pozitivă către mine şi eu către ei. Practic, e momentul cel mai emoţionat al zilei de astăzi. A fost grupul de susţinători pe care l-am văzut în faţa Colegiului Medicilor. Eu am intrat în sala de şedinţă în lacrimi, după care totul a decurs normal. A fost o întâlnire absolut amicală cu prieteni, colegi de ai mei, cu o parte din ei mă ştiam de ani de zile.

M-a impresionat tot şi mi-am dat seama că eu sunt o speranţă pentru oameni. Este o responsabiliate imensă în acelaşi timp. O presiune au pus pe mine extraordinară şi tot timpul m-am gândit, dacă nu o să fac faţă? Eu am avut pacienţi foarte mulţi am avut şi până acum, iar acum sunt mult prea mulţi şi mă gândesc cum voi face faţă. O să încerc pe fiecare să îl ajut, atât cât o să pot şi poate sunt un exemplu şi pentru ceilalţi colegi ai mei.”, a spus Flavia Groșan, la Antena 3.