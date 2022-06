Medicul Monica Pop a explodat după ce nu a fost invitată la conferința supraviețuitorilor de cancer: S-au supărat pe adevărul spus în pandemie

Medicul Monica Pop acuză că nu a fost invitată la conferința supraviețuitorilor de cancer de la Ateneu. Pop spune că cel mai probabil a fost uitată de pe listă din cauza declarațiilor făcute în pandemie, atunci când a contrazis pozițiile oficiale.

Toata media a titrat despre conferinta supravietoitorilor de cancer de la Ateneu! Probabil, pentru ca am spus mereu, in pandemie, ce nu le convenea deloc decidentilor si, spre neplacerea lor, spusele mele s-au si cam adeverit, EU NU AM FOST INVITATĂ, desi stie toata lumea, am vorbit public adesea de boala mea, am militat mereu pentru pacientii cu cancer, pentru a nu fi descurajati de afirmatiile iresponsabile mereu auzite („boală letală, boală necruțătoare, boală neiertatoare” etc), in loc de a fi informati corect ca e o boala foarte severă, dar tratabilă si nu de putine ori, vindecabilă!

Eu supravietuiesc de ani in urma unui cancer de colon, cu 4 operatii pina acum (si… mai urmează), tratamente chimioterapice variate, etc. In afara de perioadele de spitalizare pentru operatii, am mers mereu la lucru din ziua urmatoare externarii. Cum am putut! Iar la ultima operatie, ( meta hepatice) la externare am plecat direct la spitalul nostru, conducînd eu! M-am tratat numai in România, exclusiv, atit operator, cit si ca medicatie oncologică! Inclusiv acum!

Chiar as fi avut ce sa spun! Si din punct de vedere fizic, dar si psihologic!!! Foarte important: sa faca tratament dar să nu intrerupa activitatea, sa evite orice elemente negative, sa nu vorbeasca obsesiv despre boală, etc! De folos, sigur, tuturor pacientilor oncologici de la o colegă de suferință, medic, supraviețuitoare!

Daca atit de jos s-a ajuns, incât si asa ceva se politizează, no comment…„, este mesajul transmis de Monica Pop, pe pagina sa de Facebook.