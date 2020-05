Mediul de afaceri a solicitat președintelui Klaus Iohannis alocarea a 1 miliard de euro pentru IMM, fără a fi uitate companiile nebancabile

Consiliul IMM a solicitat președintelui Klaus Iohannis, la întâlnirea de marți, alocarea a 1 miliard de euro pentru IMM, fără a fi uitate companiile nebancabile, în condițiile în care doar 2 intreprinderi mici și mijlocii sunt bancabile în prezent, anunță MEDIAFAX.

Reprezentanții mediului de afaceri au avut o întâlnire cu prreședintele Iohannis, marți.

Florin Jianu, presedinte CNIPMMR spune că i-a transmis presedintelui Romaniei mesajul IMM-urilor din Romania: evitarea suprareglementarilor post-criza pentru IMM-uri, pastrarea lectiilor invatate in aceasta perioada (interactiune redusa cu institutiile statului si digitalizare), alocarea a 1 miliard de euro pentru IMM-uri neuitand de IMM-urile nebancabile, avand in vedere ca numai 2/10 IMM-uri sunt bancabile in acest moment, folosirea tuturor fondurilor europene care vor aparea in perioada urmatoare din partea UE, sa nu mai fim codasi ci sa fim pregatiti si pro-activi.

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, spune că problema cea mai gravă cu care antreprenorii ar putea să se confrunte în perioada următoare este piața de desfacere. „Chiar dacă România va începe să producă, se pune problema dacă vor exista cereri. Noi putem să ne construim oferta cum considerăm, chiar să o dublăm, însă trebuie să ne punem problema cererii, pentru că altfel riscăm să producem pe stoc. Este foarte posibil ca lipsa piețelor să fie un element critic fundamental în tot ceea ce se va întâmpla de acum înainte”.

„România are avantajul că nu a închis toată economia. Spre deosebire de alte țări unde s-a adoptat o soluție drastică și au fost închise toate domeniile de activitate, la noi în țară, acolo unde a existat front de lucru, spre exemplu, în domeniul șantierelor navale unde se fac produse cu ciclu lung de fabricație, activitatea nu a fost întreruptă deloc” a mai declarat președintele CCIR.

Președintele CCIR a înaintat spre consultare un set de 73 de măsuri propuse de CCIR alături de Camerele de Comerț și Industrie județene, realizate printr-o consultare susținută a comunității de afaceri la nivel național privind politicile publice necesare a fi implementate pe plan economic, financiar, investițional, al pieței muncii și în domeniul agriculturii.